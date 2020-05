Görögszéna: mi mindenre jó?

A görögszéna gyakori gyógy- és fűszernövény, melyet a világ szinte minden táján ismernek. Jól ismert segítője a szoptatós kismamáknak, de egyéb pozitív egészségügyi hatásai is lehetnek, amelyeket érdemes kihasználni. Lássuk, mit érdemes tudni róla!

Mit kell tudni a görögszénáról?

Számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, például magnéziumot, foszfort, vasat, rezet, mangánt és A görögszénának a magja és a levelei is értékesek lehetnek az egészségünk szempontjából., például magnéziumot, foszfort, vasat, rezet, mangánt és B6-vitamint . Emellett olyan vegyületeket is találhatunk benne, melyek elpusztítják a mikrobákat, csökkentik a gyulladásokat, jó hatással vannak a vércukorszintre is.

Miért egészséges a görögszéna? A görögszéna Magyarországon viszonylag kevésbé elterjedt fűszernövény, pedig érdemes minél gyakrabban felhasználni az ételeinkhez, mert sok vitamint, antioxidánst és ásványi anyagot tartalmaz. Ezen felül számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik egészségügyi szempontból. A görögszénából felhasználhatjuk a leveleit, a szárított és őrölt magjait egyaránt, de étrend-kiegészítő formájában is magunkhoz vehetjük. Természetesen, minden esetben egyeztessünk szakemberrel, különösen akkor ha krónikus betegségben szenvedünk, vagy gyógyszert szedünk.

A görögszénát érdemes beilleszteni az étrendünkbe

Görögszénával a cukorbetegség ellen

nagy segítség lehet a cukorbetegségben szenvedőknek, mert javítja a glükóztoleranciát, csökkenti a vércukorszintet, a görögszénamagban található rostok pedig a különböző szénhidrátok felszívódását is lassítják, így a A görögszéna, mert javítja a glükóztoleranciát, csökkenti a vércukorszintet, a görögszénamagban található rostok pedig a különböző szénhidrátok felszívódását is lassítják, így a vércukorszint kiegyensúlyozottabb lesz, nem lesznek rá jellemzőek a hirtelen kiugrások. A görögszéna magjából őrölt liszttel egészségesebb péksütemények készíthetőek.

vér koleszterinszintjére is jó hatással van a görögszéna, többek között a benne található rostoknak és értékes vegyületeknek köszönhetően. A görögszéna csökkenti a "rossz", kardiovaszkuláris problémák kialakulásának rizikóját is. A vércukorszint mellett ais jó hatással van a görögszéna, többek között a benne található rostoknak és értékes vegyületeknek köszönhetően. A görögszéna csökkenti a "rossz", LDL koleszterin szintjét , így a vérerek falán kialakuló plakkok rizikóját is. Ezen kívül egyéb hatóanyagaival és magas antioxidáns-tartalmával védi a szívet és az ereket, és csökkenti a különbözőkialakulásának rizikóját is.

Megelőzi a vérrögök kialakulását , és a vérnyomást is csökkentheti. A szívvédő hatások eléréséhez készítsünk görögszénamag-teát (1 teáskanál görögszénamagot tegyünk két deci vízbe, forraljuk együtt öt percig, majd hagyjuk egy kicsit hűlni, szűrjük le és némi mézzel édesítve igyuk meg), és fogyasszuk naponta két alkalommal.

Görögszéna székrekedés ellen

a belek mozgását is serkentik. Így a szervezetünkből könnyebben távolíthatóak el a salakanyagok. A görögszénát azoknak is javasolják, akik bélrendszeri gyulladásoktól, hasfájástól, A görögszéna rosttartalma nemcsak a kiegyensúlyozottabb vércukorszint elérésében lehet segítségünkre, de a székrekedés ellen is hatásos lehet. A rostok lazítják a székletet, kellő "térfogatot" adnak neki, és. Így a szervezetünkből könnyebben távolíthatóak el a salakanyagok. A görögszénát azoknak is javasolják, akik bélrendszeri gyulladásoktól, hasfájástól, fokozott gázképződéstől vagy gyomorégéstől szenvednek. Keverjünk el fél teáskanál őrölt görögszénamagot egy kevés joghurtban vagy gyümölcslében, és este, lefekvés előtt fogyasszuk el.