„Anyai érzelmek is táplálnak a köldökzsinóron keresztül” - novellapályázatot indított a Gyerekszoba.hu

Mit örököltél, mit tanultál nagymamádtól, édesanyádtól? A hozzájuk való viszonyod hogyan határozza meg a saját anyaságodat? Látsz-e olyan mintázatokat az idősebb női korosztályokban, amelyeket talán tudat alatt te is továbbviszel? Mi volt könnyebb nekik, mint neked, és mi volt nehezebb a régi korok anyaságában? A többi között az alábbi kérdésekre adhatnak választ novella formájában a Gyerekszoba.hu pályázatára jelentkező nők.

"Anyaság generációkon át" címmel indított novellapályázatot a Gyerekszoba.hu Fotó: Getty Images

„Életünk legelső kapcsolata az édesanyánkhoz fűz minket. A magzat egy különleges egységben létezik az édesanyjával, a köldökzsinóron és a placentán keresztül nemcsak tápanyagok, de hormonok formájában anyai érzelmek is érkeznek” – hangsúlyozta Orvos-Tóth Noémi, aki zsűritagként fogja olvasni a pályaműveket. Szerinte az anyaság is megköveteli az önismereti munkát: a szülői mintával vagy azonosulunk, vagy ellenazonosulunk, de valódi rugalmasságra csak akkor tehetünk szert, ha folyamatosan önreflexiót gyakorolunk, és kicsit megfigyelőként is jelen vagyunk az életünkben.

A pályázatok zsűrizésében szerepet vállalt Berg Judit író is, aki mindenkit arra biztat, hogy írja ki magából az örömeit és fájdalmait, az anyasággal vagy akár saját gyerekkorával kapcsolatos gondolatait akkor is, ha soha nem írt szépirodalmat. Szerinte az íráshoz kell ötlet, fantázia, dramaturgiai érzék, de főleg bátorság.

Családod, anyaságod történetét a gyerekszoba.hu/entortenetem oldalra töltheted fel, a legjobb pályázatokat pedig értékes ajándékokkal honorálják majd. Az írásokat címezhetitek a Gyerekszoba.hu olvasóinak, de akár nyílt levélként valamelyik felmenőtöknek vagy épp saját gyermeketeknek is. Választhattok: névvel, arcképpel vagy anonim módon szeretnétek-e megírni a történeteteket. További részleteket a Gyerekszoba.hu cikkében olvashattok.