Milyen betegségre utalnak a vörös foltok?

Az egész testen megjelennek, vagy csak egy bizonyos testrészen (arc, nyak, mellkas, has)? Mennyi idő alatt tűnnek el? Viszkető vagy égő érzést okoznak? A Gesundheit.de korábban összegyűjtötte, hogy leggyakrabban mik állhatnak a háttérben.

Bajt jelezhet a vörös folt Ha visszatérően viszkető, vörös foltok jelentkeznek a bőrön, akkor nem szabad azzal áltatnunk magunkat, hogy csak téli bőrszárazságról lehet szó. Forduljunk orvoshoz minél hamarabb!

A vörös foltos bőr többféle betegségre utalhat, vörös foltok bőr bőrbetegség akne pikkelysömör allergia övsömör bőrgomba rühesség viszketés aknés bőr ekcéma. Fotó: Getty IMages

Ezekre utalhatnak a vörös foltok

5. Lichen ruber planus: magyar neve nincs, a bőrön vagy a szájüregben (nyálkahártyán) vöröses, viszkető elváltozások, csomók jelennek meg, általában a csuklóhajlatban, a lábszár és a boka környékén.

6. Rosacea: felnőttkorban, a harmincas évek után jellemző a kialakulása, a kitágult erek miatt vöröses lesz a bőr, jellemzően az arcon, ahol idővel pattanások és kiütések is megjelennek. Tipikus példája a "borvirágos orr".

7. Rühesség: paraziták, mint az atkák vörös, viszkető kiütéseket okoznak, amely emberről emberre terjed. Számukra megfelelő környezetben gyorsan elszaporodnak. Elsősorban a hónalj, a mellkas és a szeméremszőrzet veszélyeztetettek.

8. Bőrgomba: enyhén vörös, viszkető és hámló bőr jellemzi a gombás bőrbetegségeket. A kórokozótól függően, különböző testrészeken jelenhetnek meg.

Nemcsak bőrbetegségek okozhatnak vörös elváltozásokat

Azonban nemcsak bőrbetegségek okozhatnak vörös elváltozásokat a bőrön, hanem másfertőző betegségekis, például az övsömör, a mirigyláz, a szifilisz, a májgyulladás, a kullancsok által terjesztett Lyme-kór, vagy a dengue-láz. Az is előfordul, hogy csak a betegségek bizonyos szakaszaiban jelennek meg a kiütések.

A tünetek mögött állhat allergiás reakció is, főleg akkor, ha az allergének (allergiás reakciót kiváltó anyagok, például pollen, egyes élelmiszerek, gyógyszerek vagy kozmetikumok) a bőrön vagy a nyálkahártyák keresztül hatnak a szervezetre. Akiütésilyenkor együtt jár orrfolyással, köhögéssel és viszketéssel is. Allergiásak lehetünk a napfényre is, ami a bőr fényérzékenységétől függ.

Ha vörös foltok jelennek meg a testen, amelyek nem tűnnek el rövid időn belül, mindenképpen forduljunk orvoshoz, különösen akkor, ha hirtelen megjelenésüknek nincs nyilvánvaló oka. Ha ezt később az orvos sem tudja egyértelműen megállapítani az első vizsgálat alkalmával, akkor vér- és szövetvizsgálatot kérhet, vagy allergiatesztet végezhet.