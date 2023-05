Otthon kezelte magát, kékké változott

Az eredetileg világos bőrű, szeplős Paul Karasont az tette „híressé” a 2000-es években, hogy véglegesen elkékült a bőre az egész testén. A világ által csak „kék emberként” vagy „igazi Törpapaként” emlegetett férfi azonban tulajdonképpen magának köszönheti a sorsát, hiszen a furcsa és maradandó elváltozás azért alakult ki, mert Karason megpróbálta kigyógyítani saját magát kellemetlen bőrbetegségéből – írta meg a Bright Side.

Paul Karason az NBC Today show-ban, 2008. február 6-án. Fotó: James Devaney/WireImage/Getty Images

A csodaszert kereste, és azt hitte, meg is találta

Paul Karason pikkelysömörrel, ízületi gyulladással és savas refluxszal küzdött. Saját kutatásokat végzett, hogy megtalálja a gyógymódot a problémáira. Úgy gondolta, az ezüstkolloid jelentheti a megoldást. Az ezüstkolloidot széles körben alkalmazták antibiotikumként, még mielőtt 1930-ban feltalálták volna a penicillint. 1999-ben aztán betiltották a vény nélkül kapható, ezüstkolloidot tartalmazó gyógyszereket, kiderült ugyanis róluk, hogy súlyosan károsíthatják a belső szerveket.

Karason több mint 10 évig itta az ezüstkolloid oldatot, egy ezüstkészítményt pedig közvetlenül a bőrére kenve is alkalmazott. Úgy vélte, megtalálta az igazi csodaszert, amelynek hatására savas refluxa és ízületi gyulladása egyszerűen elmúlt. „Olyan erős ízületi gyulladás volt a vállamban, hogy nem tudtam levenni a pólómat. Aztán egyszer csak nyomtalanul elmúlt” – fogalmazott korábban.

Azt állította, a kék bőrnek még előnye is van

A „kezelésnek” azonban egy nem várt és maradandó következménye is lett. A szervezetében felhalmozódott ezüst miatt ugyanis a férfi bőre teljesen elkékült. A ritka és visszafordíthatatlan, argyria nevű betegség alakult ki nála.

Karason az állapota miatt számos tévéműsorban szerepelt vendégként. Azt állította, hogy kék bőrének számos előnye van, például sosem égett le a napon. Furcsa színe azonban sok emberből ellenérzéseket váltott ki, munkát például lehetetlen volt találnia.

„Feketék lettek a csontjaim egy gyógyszertől”

Egy ritka és alig ismert rendellenességre hívta fel követői figyelmét egy TikTok-felhasználó. Bizonyos körülmények között ugyanis előfordulhat, hogy a csontjaink befeketednek.

Esete fontos tanulsággal szolgál

A férfi 2013-ban, 62 éves korában hunyt el szívproblémái miatt. Története egy nagyon fontos dologra mutat rá: arra, hogy miért kell óvatosnak lennünk az otthoni gyógymódokkal. Természetes, hogy szeretnénk egyszerű megoldásokat találni az egészségi problémáinkra, fontos azonban tisztában lenni azzal is, hogy az ilyen kísérletezgetések időnként komoly kockázatokat is rejthetnek. A legjobb tehát az, ha tüneteinkkel orvoshoz fordulunk, és minden esetben követjük a szakérők tanácsait. Csak így garantálhatjuk, hogy a kezelés nemcsak hatékony, de biztonságos is lesz.

