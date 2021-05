Orvosi szemmel: az övsömör

Az övsömör fájdalommal kísért, leggyakrabban övszerűen elhelyezkedő bőrkiütéssel járó vírusbetegség. Az idősebb életkorban előforduló betegséget ugyanaz a vírus okozza, mint a bárányhimlőt, amit a legtöbb ember még gyermekkorában átvészel.

Essen néhány szó a kórokozóról A herpeszvírusok családjába tartozik a Varicella Zoster Vírus (VZV), amely aövsömör kialakulásáért is felelős. A bárányhimlő nem más, mint a vírussal történő első találkozás következtében kifejlődő, rendszerint gyermekkorban lezajló fertőző betegség. A himlőszerű, hólyagos kiütésekkel járó gyermekbetegséggel - rendkívül fertőző volta miatt - szinte mindenki már gyermekként találkozik. A gyermekek többsége, mintegy háromnegyede - leggyakrabban 3 és 10 éves kor között -, de legkésőbb 15 éves koráig átesik a bárányhimlőn.



Tudjon meg többet! Az övsömörről, kialakulásáról és tüneteiről ide kattintva tudhat meg még többet! A herpeszvírusok családjába tartozik a Varicella Zoster Vírus (VZV), amely a bárányhimlő és azkialakulásáért is felelős. A bárányhimlő nem más, mint a vírussal történő első találkozás következtében kifejlődő, rendszerint gyermekkorban lezajló fertőző betegség. A himlőszerű, hólyagos kiütésekkel járó gyermekbetegséggel - rendkívül fertőző volta miatt - szinte mindenki már gyermekként találkozik. A gyermekek többsége, mintegy háromnegyede - leggyakrabban 3 és 10 éves kor között -, de legkésőbb 15 éves koráig átesik a bárányhimlőn.Az övsömör nagyon ragályos, így különösen zárt gyerekközösségben hamar elterjed a fertőzés. A bárányhimlőn átesettek általában egy életre védetté válnak. A bárányhimlőt (varicellát) másodszorra nem lehet megkapni, a vírusa azonban megbújva, némán szunnyadva visszamaradhat a szervezetben, és a későbbiekben rendkívüli kellemetlenséget okozhat.

Hol bujkál a vírus bárányhimlő után? Tudta-e? h i r d e t é s Azövsömöráltalában nem fertőző, de abban az esetben, ha valaki gyermekkorában nem esett át bárányhimlőn, akkor megkaphatja, ha a vírussal kapcsolatba kerül. ami az agyvelőn és a gerincvelőn kívül van. Az idegsejttestek többnyire idegdúcokba (ganglionokba) tömörülnek, az idegrostok pedig agy- és gerincvelői idegeket alkotnak.



Az idegdúc (ganglion) tehát olyan idegszövet-tömeg, mely sok sejttestet és szinapszist tartalmaz, általában egy kötőszövetes tokba ágyazva. Az emberben a legtöbb idegdúc a központi idegrendszeren kívül található meg, 12 pár agyideget és 31 pár gerincvelői ideget különítünk el. Tehát az A válasz egyszerűen kifejezve: a perifériás idegrendszerben. Perifériás idegrendszernek nevezünk minden olyan idegszövetet (idegi sejttestet és nyúlványrostot),Az idegsejttestek többnyire idegdúcokba (ganglionokba) tömörülnek, az idegrostok pedig agy- és gerincvelői idegeket alkotnak.Az idegdúc (ganglion) tehát olyan idegszövet-tömeg, mely sok sejttestet és szinapszist tartalmaz, általában egy kötőszövetes tokba ágyazva. Az emberben a legtöbb idegdúc a központi idegrendszeren kívül található meg, 12 pár agyideget és 31 pár gerincvelői ideget különítünk el. Tehát az immunrendszer által sakkban tartott kórokozók ezekben a gerincvelő mellső szarvából kilépő idegekben (idegdúcokban) észrevétlenül telepszenek meg. Minthogy a gerincvelői idegdúcok a csigolyáknak megfelelően szelvényezetten helyezkednek el, a bőrön megjelenő övsömör is szelvényezetten alakul ki.

Mikor bújik elő az övsömör? A bárányhimlő lezajlása után a vírus a csigolyák közötti érzőidegdúcok idegsejtjeiben akár egy egész élet során is inaktív formában meghúzódhat. Sok esetben azonban, amikor valami oknál fogva a szervezet ellenállása csökken, bármilyen, az immunrendszert gyengítő hatás felriaszthatja a "szunnyadó" vírust mély álmából, és az előbújik rejtekhelyéről. A vírus újbóli aktiválódása után az onnan kivezető idegszálak mentén a bőrbe jut, gyulladást okozhat, és létrejön az övsömör. Számos oka lehet ennek a újraéledésnek, például a szervezet védekező erejének a csökkenése, időskor, cukorbetegség, más vírusfertőzés vagy betegség miatti lázas állapot. Gyakrabban figyelhető meg rosszindulatú daganatos betegségben, különösen leukémiában szenvedőknél, de kialakulhat a gerincet ért trauma után is.

Az övsömör nagyon ragályos, így különösen zárt gyerekközösségben hamar elterjed

Mik az övsömör tünetei? Feléledése után a vírus 5-10 nappal az adott idegdúchoz tartozó bőrbe vándorol és ott bárányhimlőre emlékeztető halványvörös foltok, majd hólyagocskák jelennek meg. Az ilyenkor megjelenő hólyagok szinte kirajzolják a bőrön az érintett idegpálya útvonalát.



Az övsömör jellemző módon egy vagy két gerincvelői idegdúc beidegzési területén jelentkezik, leggyakrabban a deréktájon, ennek megfelelően csak ennek az idegdúcnak a beidegzési területén alakulnak ki a tünetek, amelyek féloldaliak. Tekintettel arra azonban, hogy a gerincvelő mindkét oldalán van egy-egy érzőidegdúc, következésképp - ritkán - kétoldali is lehet a betegség. Az övszerű elhelyezkedése miatt kapta az "öv" elnevezést is. Ha csupán egy szelvény idegdúcát fertőzte meg a vírus, akkor aktiválódása esetén viszonylag kis bőrfelületet betegít meg, ha több idegdúc is érintett, akkor érthető módon nagyobb az övsömörös bőrelváltozás.

Ha a vírus megtámadja az adott idegpálya fájdalomérző rostjait is , a beteg rettenetes fájdalmat él át, ami az esetek többségében megelőzi a kiütéseket. Így a hólyagok megjelenése előtt a fájdalom utánozhat szívinfarktust, akut epehólyag-gyulladást, vakbélgyulladást, tüdőgyulladást. Bőrtünet nélkül ebben a stádiumban még szinte lehetetlen korrekt diagnózist mondani.

A betegség persze az immunrendszertől függően az enyhe formától egészen a súlyos tünetekig, nagyfokú fájdalomig terjedhet. A pörkök leválásáig fertőzőnek tekintendő, de csak azok fertőződhetnek meg, akik nem estek még át bárányhimlőn. A betegség kb. 3 hét alatt gyógyul.



Azt is érdemes tudni, hogy bár jellemző a deréktáji övsömör, de bármelyik gerincvelői ideg mentén előfordulhat, akár az arcon is, az agyidegágaknak megfelelően. A végtagokon természetesen nem övszerűen, hanem az ideg lefutásának megfelelően, hosszanti irányban látjuk a hólyagokat.