Bőrbetegségek, melyek viszketést okoznak

Bár a betegség neve megtévesztő lehet, valójában télen is előjöhet a csalánkiütés. Részletek itt.

A viszketéssel járó betegségek lehetnek bőrgyógyászati és belgyógyászati eredetűek. A bőrgyógyászati betegségek közül viszketéssel járhatnak többek között a különféle bőrgyulladások, a vírusok által kiváltott bőrbetegségek, a csalánkiütés, azatópiás dermatitiszés a pszoriázis, avagypikkelysömöris. A viszketés ilyenkor vöröses kiütésekkel, hólyagokkal párosulhat.

Különféle allergiás reakciók is okozhatnak viszketést. A tisztítószerek, kozmetikumok, egyes anyagok, mint a gyapjú például vagy a műszálas ruhanemű is irritálhatják a bőrt. Ételallergia is állhat a háttérben, vagy gyógyszerek nem kívánt mellékhatása. Vitaminok, táplálék-kiegészítők, különféle élelmiszerek is okozhatnak viszketést.

A viszketés mögött gyakran bőrgyógyászati megbetegedések állnak

A viszketés májbetegségre is utalhat

A belgyógyászati okok is sokfélék lehetnek. Viszketéssel járhat a májbetegség, a lisztérzékenység, a veseelégtelenség, a vashiányos vérszegénység, a pajzsmirigybetegség, a rák. Ezekben az esetekben nemcsak egy kisebb terület viszket, hanem az egész test. Hormonális okai is lehetnek a viszketésnek. A menopauza vagy a terhesség okozhat viszketést a has, a combok, a karok és a mellek területén, és a viszketéssel járó bőrbetegségek is rosszabbodhatnak ezekben az időszakban.

A rühesség parazitafertőzés, emberről emberre terjed, csúnya kiütéseket, hólyagokat és főleg éjszaka rohamszerű elviselhetetlen viszketést okoz. Ilyenkor nemcsak a beteget, hanem a környezetét is kezelni kell. Pszichés okok, például stressz, kényszerbetegség, mániás depresszió stb. miatt is vakarózhatunk. A körmünk vájta mikrosérüléseken át a baktériumok és az irritációt kiváltó anyagok könnyebben bejutnak, amelyek szintén viszketést eredményeznek, így kialakul egy viszketés-vakarózás ördögi kör. Ilyenkor az alapproblémát kell kezelni.

Mikor kell kivizsgáltatni?

Ha a viszketés pár napnál tovább tart, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni magunkat. Ha bőrkiütéssel társul, egyszerre több családtagon jelentkezik, ha az egész testet érinti, vagy erős fáradtsággal, emésztési panaszokkal, vizelési nehézséggel, lázzal jár együtt, akkor viszont ne várjunk, mindenképpen keressük fel az orvost azonnal. Ha felmerül az allergiás eredet lehetősége, érdemes átgondolni, milyen irritáló anyagokkal kerülhettünk kapcsolatba, ettünk-e valamit, amit máskor nem szoktunk, használtunk-e újfajta kozmetikumot, vegyszert.

Ha nincs allergia, betegség a háttérben, akkor leggyakrabban a száraz bőr okoz viszketést - kiütések ebben az esetben nincsenek. Megfelelő bőrtápláló készítménnyel a kellemetlen tünetek orvosolhatók, és nem érdemes elhanyagolni a panaszokat, mert a vakarózás súlyos bőrgyulladáshoz vezethet. Javasolt a fürdés helyett a zuhanyzás, a rendszeres krémezés, a lakás levegőjének párásítása, a bőséges folyadékfogyasztás.