Hidegkiütések - télen is előjöhet a csalánkiütés

Kiket érint? "Rizikócsoportba" tartoznak a gyerekek és fiatal felnőttek; akik a közelmúltban vírusos fertőzésen estek át (mycoplasma pneumonia, mononukleózis); a mögöttes egészségügyi problémák elszenvedői (rheumatoid arthritis, hepatitis, daganatos betegség); azok, akiknek a családjában már előfordult.

A gyakori jelenség gyorsan,, pár óra alatt el is múlik, nagyon hasonlít a szúnyogcsípésre. Több oka is lehet, a legáltalánosabb a külső melegre (meleg-urticaria), hidegre (hideg-urticaria) vagy éppen fizikai munkára megjelenő apró kiütés (ún. kolinerg urticaria). A bőrgyógyász szerint a csalánkiütés okát azért is nehéz kideríteni, mert, így ugyanolyan körülmények között egyszer jelentkezik, egyszer nem.Sokan szenvednek a csalánkiütéstől, a betegek egy részénél, hiszen a tünetek nemcsak külső hatásra, hanemis jelentkezhetnek. A gyulladás ugyanis áthangolja az immunrendszert, fokozhatja a hisztamin termelést, így a kiütéses hajlamot. Ilyen esetekben alapos labor-, gócvizsgálatot kell végezni. Gyakran, ugyanis ha valakinek epegyulladása van, evéskor jelentkezik. Dr. Wikonkál Norbert szerint még ha a kiváltó okot gyakran nehéz is megtalálni, a betegség tünetei könnyen kezelhetőek gyógyszerrel: antihisztamin szedésével.