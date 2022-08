A pajzsmirigy betegségei viszonylag gyakoriak. A pajzsmirigy termelhet túl kevés és túl sok hormont is, ez pedig nemcsak fizikai, de lelki és pszichés tüneteket is okozhat. Mivel ezek a tünetek gyakran túl általánosak, számos egyéb betegségre vagy állapotra is utalhatnak, sokan nem veszik számításba azt, hogy a pajzsmirigyükkel is gond lehet. A pajzsmirigy működésének zavarait könnyű felfedezni, egyszerű vérvizsgálat szükséges hozzá, melynél a pajzsmirigy hormonjainak koncentrációját elemzik.

A pajzsmirigy-betegség hajritkulással, töredezett hajvégekkel is járhat. Fotó: Getty IMages

A pajzsmirigy betegségére utalhat például az állandó fáradtság, kimerültség, energiahiány. Ez akár a hétköznapi feladataink ellátásában is problémát okozhat. Ez főként akkor adhat gyanakvásra okot, ha korábban könnyedén elláttuk a teendőinket. A pajzsmirigy túlműködésénél a fáradékonysággal azzal társulhat, hogy éjjel nagyon nyugtalanok vagyunk és nem tudunk aludni, míg a pajzsmirigy-alulműködésénél annak ellenére vagyunk napközben kimerültek, hogy éjjel viszonylag sokat alszunk.

Mit együnk, ha pajzsmirigy alulműködésünk van? Mivel a pajzsmirigy-alulműködés egyik leggyakoribb kiváltó oka a jódhiány, lehet összefüggés a betegség és a táplálkozás között. Mit együnk ilyenkor? Szintén nagyon jellegzetes tünete lehet a pajzsmirigy betegségének a hirtelen testsúlyváltozás. A pajzsmirigy az anyagcserét is szabályozza, így azt is, hogy mennyit raktározunk el és mennyit használunk fel a bevitt energiából. A hízás és a fogyás egyaránt aggodalomra adhat okot, különösen akkor, ha nem változtattunk az étrendünkön vagy a mozgásprogramunkon.

A depresszió, a pánikbetegség , a szorongás és a hangulatzavarok is összefügghetnek a pajzsmirigy hormonjainak nem megfelelő szintjével. Ez ugyanis közvetlen hatással lehet a szerotonin nevű vegyület szintjére - ez felelős többek között a jó hangulatunkért és a kiegyensúlyozottságért. Természetesen, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a pajzsmirigy betegségei depressziót okoznak, de ha a hangulatzavaraink nem reagálnak semmilyen kezelésre, érdemes a pajzsmirigy hormonjainak szintjét is ellenőriztetni.

Az állandó szorongás, depresszió is utalhat pajzsmirigy-betegségre. Fotó: Getty IMages

Az állandó szorongás, depresszió is utalhat pajzsmirigy-betegségre A pajzsmirigy betegségei gyakrabban érintik a nőket, és a hormonális egyensúly felbomlása menstruációs problémákat , illetve teherbeesési nehézségeket okozhat náluk. A pajzsmirigy nem megfelelő működése túl korai vagy éppen későn jelentkező pubertást okozhat, de a gyakrabban jelentkező menstruációs ciklus, az elhúzódó menstruáció, a szokatlanul erős vagy fájdalmas menstruáció is összefügghet a pajzsmirigy betegségeivel, elsősorban annak alulműködésével. A pajzsmirigy túlműködése ezzel szemben rövidebb, enyhébb, ritkán és szabálytalanul jelentkező menstruációval, vagy éppen annak teljes elmaradásával járhat együtt. Különösen akkor érdemes erre figyelmet fordítani, ha a menstruációs ciklusunk korábban szabályos volt, és más (például terhesség vagy egy új fogamzásgátló) nem okozhatja a ciklus változásait.

A pajzsmirigy hormonjainak alacsony szintje a haj növekedési ciklusára is hatással van, így a pajzsmirigy betegsége hajhullást okozhat. A haj ritkulása ráadásul nemcsak a fejbőrön figyelhető meg, hanem a szemöldöknél vagy más testtájakon is. A megmaradt hajszálak szárazzá, durvává és töredezetté válhatnak. A pajzsmirigy túlműködése ezzel szemben csak a haj elvékonyodását és a fejbőr viszketővé, szárazzá válását okozhatja.

A pajzsmirigy a szervezetünk hőháztartásáért is felelős, ezért ha állandóan melegünk van és folyton izzadunk, esetleg állandóan fázunk (még akkor is, ha a körülmények nem indokolják ezeket), az esetleges pajzsmirigybetegségekre utalhat.

