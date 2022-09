A széklet lehet formált (normál), vizes, híg, bogyószerű, lágy vagy kenőcsös állagú. Mennyisége függ az elfogyasztott étel mennyiségétől és összetételétől: rostos étrend esetében nagyobb mennyiség, folyékonyabb, pépesebb ételeket követően pedig jellemzően kevesebb ürül. A széklet színét az epesav adja.

A széklet állagát sok minden befolyásolhatja. Fotó: Getty images

Lágy széklet és hasmenés

Amennyiben székletünk a szokásosnál lágyabbá vagy kifejezetten hasmenéses jellegűvé válik – ebben az esetben a széklet híg és gyakran jelentkezik – több kiváltó okra gyanakodhatunk. Okozhatja például romlott étel, a bélflóra felborulása, baktérium- vagy vírusfertőzés, különböző paraziták, ételallergia, -intolerancia vagy -érzékenység, hasnyálmirigy-elégtelenség, krónikus bélgyulladások vagy akár a stressz is. Egyes gyógyszerek szintén okozhatnak mellékhatásként hasmenést, például antibiotikumok szedése mellett kifejezetten gyakori tünet lehet.

Attól függően, hogy a hasmenést mi váltja ki, a kezelése is sokféle lehet. A tünetek enyhítése érdekében minden esetben fontos a megfelelő diéta, valamint a folyadékpótlás. Ideiglenesen kerüljük a zsíros, cukros, fűszeres és magas rosttartalmú ételeket, ha pedig a hasmenés tünetei három napon túl is változatlanul fennállnak, érdemes kivizsgálást kérni. Az újonnan kialakult hasmenés és székrekedés folyamatos váltakozásával javasolt minden esetben orvoshoz fordulni, mivel ez akár súlyos betegségre, akár daganatra is utalhat.

Székrekedés vagy rendszertelen székletürítés

Székrekedésről akkor beszélünk, ha heti három alkalomnál ritkábban, erőlködéssel tudjuk csak üríteni székletünket. A rendszertelenül és kiszámíthatatlanul érkező székelési inger, vagy az erőlködéssel ürülő, kemény széklet gyakran számít rendszeresen fennálló problémának. Számos oka lehet: jelentkezhet akkor, ha kevés rostot vagy folyadékot fogyasztunk, kiválthatja stressz, előfordulhat bizonyos gyógyszerek mellékhatásként, okozhatja ételallergia/érzékenység/intolerancia, különböző bélbetegségek, de például terhesség alatti hormonváltozások is.

Székletlágyítás

Ahhoz, hogy rendszeresen normál állagú székletünk legyen, sokszor elég az életmódunkon változtatni. A megfelelő bélműködéshez szükségünk van a rendszeres napi mozgásra, a nagyjából azonos időpontban történő minőségi, rostban gazdag és változatos étkezésre, valamint a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra.

Hogyan működnek a székletlágyító szerek?

Különböző vény nélkül kapható ozmotikus székletlágyítókat is segítségül hívhatunk. A makrogoltartalmú hashajtók nem szívódnak fel a bélrendszerben, hanem változatlan formában ürülnek ki. Ezek a hosszabb távon is biztonságosan alkalmazható készítmények elősegítik a kíméletes megkönnyebbülést ürítési nehézségek esetén, valamint lágyítják a kemény székletet.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!