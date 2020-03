5 tipp a kemény széklet ellen!

Azért fontos orvosolni a hosszabb ideje fennálló problémát, mert a kemény széklet - amellett, hogy már önmagában is kellemetlen - hozzájárulhat azaranyérkialakulásához, de akár végbélrepedést is okozhat. Ha a kemény székletet nem valamilyen betegség, vagy kóros bélelváltozás okozza, akkor jó hír, hogy akár néhány egyszerű, életmódbeli változtatással is javíthatunk a helyzeten.

Mozogjunk rendszeresen!

Az egyik leghasznosabb tanács az lenne, hogy amennyire csak lehetséges, kerüljük az ülőéletmódot. Ezt azonban sokan - munkájukból adódóan - nem feltétlenül engedhetik meg maguknak, így a legtöbb, amit ilyen esetben tehetünk, ha megpróbálunk munka előtt vagy után rendszeresen minél több testmozgást beiktatni.

Fogyasszunk elegendő folyadékot!

Az optimális emésztéshez szervezetünknek legalább 1,5 liter folyadékra lenne naponta szüksége. Nagyon fontos tehát, hogy odafigyeljünk a fogyatékbevitelünkre, és törekedjünk rá, hogy lehetőség szerint szénsavmentes vizet igyunk. A megfelelő folyadékbevitellel ugyanis lágyíthatjuk a székletet, ami talán a legfontosabb a kemény széklet esetében.

Fogyasszunk rostban gazdag ételeket!

A zsírban, szénhidrátban gazdag élelmiszerek fogyasztása könnyen vezethet a széklet megkeményedéshez, törekedjünk hát rá, hogy minél kevesebbet együnk belőlük. Emésztésünknek a legjobbat azzal tehetjük, ha rendszeresen fogyasztunk rostban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket.

Ha az életmódbeli változtatások nem hoznak eredményt, érdemes orvosunkkal egyeztetve kiválasztani egy nekünk megfelelő székletlágyítót. Ezen készítmények segítségével a székletürítés rendszeressé válhat, a széklet pedig lágyabb lesz.

Kevesebb alkohol és koffein

Az alkohol és a koffein is dehidratálja szervezetünket, érdemes hát minimalizálni a fogyasztásukat. Ha mégis dehidratáló hatású italokat fogyasztunk, figyeljünk rá, hogy igyunk melléjük mindig egy nagy pohár vizet is.

Ha menni kell, ne tartogassuk!

Kemény székletürítéshez vezethet a székelési inger rendszeres elnyomása is. Fontos lenne, hogy már az első székelési inger érzékelésekor elmenjünk vécére. Minél tovább halasztgatjuk ugyanis, annál több víz szívódik vissza a székletből, és az annál keményebbé válik.