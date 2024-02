Ezeknél a betegségeknél nélkülözhetetlen a diéta

Önmagában nem elég, ha egy szakorvos diagnosztizálja az adott betegséget: a tüneteket csak speciális terápiával lehet megszüntetni vagy csökkenteni – mondja dr. Takács Hajnalka Ph.D. dietetikus. A szakember olyan betegségeket, állapotokat gyűjtött össze, amelyek esetében kifejezetten fontos, hogy szakember segítségével alakítson ki a páciens betartható, hatékony, az életmódjához passzoló diétát, figyelembe véve az ízlését és az életkörülményeit is.

Számos krónikus betegség kezelésében kulcsszerep jut az étrendnek. Fotó: Getty Images

Inzulinrezisztencia

Minden második embert érinthet, de az állapotra sokszor csak akkor derül fény, amikor már számos tünet, például gyengeség, fáradtságérzet, depresszió, hízás, kóros édesség utáni vágy, hangulatingadozás jelentkezik. Ha valaki nem foglalkozik az IR-rel, cukorbetegség és pajzsmirigybetegség kialakulását kockáztatja, illetve az IR számos nőnél okoz teherbeesési nehézséget. Az inzulinrezisztencia több okból is veszélyes, hiszen a szervezetben gyulladásokat alakíthat ki, ezen kívül fokozza a zsírraktározás, azon keresztül pedig az elhízás rizikóját. Nem kell az érintetteknek sem lemondaniuk a finom falatokról, de mindenképpen szükség van egy tudatos és észszerű diétára. Sokszor a megfelelő életmód kialakításával, az étkezés, mozgás és stresszkezelés hármasával el lehet kerüli a gyógyszeres terápiát, illetve a további megbetegedések kialakulását.

Pajzsmirigy-alulműködés

Pajzsmirigy-alulműködés esetén a pajzsmirigy hormontermelése elégtelen. Jellemző, hogy ha valaki IR-es, akkor pajzsmirigy-alulműködése is van – és fordítva. Fontos, hogy pajzsmirigybetegséggel szakemberhez kell fordulni, mert csak speciális terápiával lehet a panaszokat kordában tartani. Az sem mindegy, ki hogyan táplálkozik ilyen egészségügyi panasszal. Hashimoto thyreoditis, vagyis gyulladásos pajzsmirigybetegség esetében például, ha magas az úgynevezett anti-TPO szintje, tilos a jódpótlás, ugyanis a jód fokozza a szervezetben kialakult gyulladást. Ha a pajzsmirigybetegség túlsúllyal, elhízással társul, akkor csökkentett kalóriatartalmú és hozzáadott cukortól mentes étrendre van szükség. Előfordulhat, főleg Hashimoto esetén, hogy glutén- vagy tejmentes diéta lesz a megoldás. Fontos tudni, hogy egy szakszerűtlenül összeállított gluténmentes étrend növeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának rizikóját.

Cukorbetegség

A cukorbetegek száma gyorsan növekszik világszerte, Magyarországon a száz lakosra jutó betegek száma megháromszorozódott az elmúlt húsz évben. A cukorbetegség a szénhidrát-anyagcsere zavara. Minél később fedezik fel, annál később lehet tenni ellene, ami a társbetegségek gyorsabb kialakulásához vezethet. A kezeletlen diabétesz, a be nem tartott diéta, az inaktív életmód a szövődmények gyorsabb kialakulását okozhatja, beleértve például szemkárosodást, vesebetegséget, alsó végtagi amputációt. Ha már kialakult, a diabétesz egészséges táplálkozási szokások kialakításával, illetve azok gyógyszeres terápiával való összehangolásával menedzselhető. A cél, hogy folyamatosan fenntartsuk az optimális vércukorértéket (étkezés előtt 4-6 mmol/liter, étkezés után egy-másfél órával 6-8 mmol/liter), elkerülve a szövődmények kialakulását.

PCOS

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) minden tizedik termékeny korban lévő nőt érinti. Számos tünete ismert: rendezetlen menstruációs ciklus, túlzott szőrnövekedés, teherbeesési nehézség. Gyakran ritkuló hajjal, mentális problémákkal, éjszakai nehézlégzéssel, alvászavarral is járhat. Az inzulinrezisztencia miatt szénhidrátok vagy zsíros ételek utáni sóvárgás, evésroham, könnyű hízás és nehéz fogyás is gyakori. A PCOS-sel küzdők esetében különösen igaz, hogy fontos felkeresni egy szakembert, aki a megfelelő táplálkozás kialakításában segít. Esetükben ugyanis két-háromszor nagyobb a cukorbetegség kialakulásának veszélye. Fokozódik továbbá a magas vérnyomás és koleszterinszint, ezáltal a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata, akárcsak a depresszióé, szorongásé és bizonyos daganatoké. Bár nincs kifejezett PCOS-diéta, a megoldást az életmódváltás jelenti. Ha a beteg túlsúlyos is, elsőként az optimális testsúly elérésére kell helyezni a fókuszt.

Reflux

Refluxbetegség során a legtöbbeket érintő panasz a gyomorégés és a gyomor tartalmának a nyelőcsőbe való savas visszaáramlása, amely maró érzést okoz a nyelőcsőtől egészen a szájig, sokak nyelvét is kimarhatja. Túlsúly esetén például megnő a reflux kialakulásának veszélye, a has körül lokalizálódó felesleg ugyanis növeli a nyomást a gyomorban, gyengíti a nyelőcső és gyomor közötti záróizmot, ami a gyomorsav visszaáramlásához vezet. A súlyfelesleggel élő refluxosok számára az első számú terápia tehát a testsúly csökkentése, illetve a zsíros, fűszeres ételek, kávé, szénsavas italok, alkohol és bizonyos gyümölcsök fogyasztásának csökkentése.