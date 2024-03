Dietetikusok tippjei: így lesz tökéletes a húsvéti menü

A dietetikusok tippjeinek köszönhetően akkor sem kell lemondanod a hagyományos húsvéti ételekről, ha az egészséges táplálkozás szabályait követed – állítja Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK) tartozó Merőkanál.hu. A szakértők egy korábbi cikkükben már összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat – az alábbiakban a leghasznosabb tanácsokból válogatunk.

Akkor sem kell lemondanod a hagyományos húsvéti ételekről, ha az egészséges táplálkozás szabályait követed. Fotó: Getty Images

Minőségi sonka, mérsékelt sóbevitel

Ha teheted, lehetőleg magas hús- és alacsonyabb zsírtartalmú terméket válassz. Kerüld a gyorspácolású termékeket, inkább a hagyományosan érlelt darabokat részesítsd előnyben.

Mivel a húsvéti sonkának általában igen magas a sótartalma, fontos, hogy törekedj a túlzott sófogyasztás elkerülésére – főleg akkor, ha magas vérnyomással, szívproblémákkal vagy érrendszeri betegségekkel küzdesz. Éppen ezért a sonka főzésekor ne adj további sót a főzővízhez, de ne sózd meg a zöldségféléket és főtt tojást se! Emellett, amit csak tudsz, te magad készíts el az ünnepi asztalra, így könnyen befolyásolhatod a hozzáadott só mennyiségét.

Így lesznek egészségesebbek a hagyományos fogások

Az egyik legfontosabb alapszabály a friss, ép és jó minőségű, megbízható forrásból származó alapanyagok beszerzése. Törekedj továbbá az alacsonyabb zsírtartalmú húsok és tejtermékek használatára. Az ünnep asztalon szerepeljenek friss zöldségek, savanyúságok, gyümölcsök és teljes értékű gabonák is, ezzel ugyanis növelheted az ételek telítőértékét, valamint rost- és vitamintartalmát is.

Kalácsból is érdemes olyat keresni (vagy készíteni), amely magasabb rost- és alacsonyabb cukortartalommal rendelkezik. „A nehéz, margarinos és túlédesített krémes sütemények helyett válasszunk egészségesebb alternatívákat. Keressünk olyan recepteket, melyek kerülik zsiradékok – margarin, vaj, olaj – túlzott használatát, kevesebb cukormennyiséget írnak elő, a liszt egy részét teljes értékű gabonákkal (pl. teljes kiőrlésű búzaliszttel, zabliszttel, zabpehellyel) helyettesítik” – írták a dietetikusok.

Mindig fontos szempont, hogy az ételek elkészítéséhez a jó minőségű alapanyagokat részesítsük előnyben, helyes konyhatechnológiát alkalmazzunk, továbbá ügyeljünk a mértékletességre és a változatosságra is. A mértékletességgel nemcsak a bevitt zsiradék, só és cukor mennyiségét csökkenthetjük, hanem elkerülhetjük az ünnepek környékére jellemző túlevést is” – olvasható a Merőkanál.hu cikkében.

További hasznos tanácsok az ünnepi időszakra

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy az ünnepi menü megtervezésekor az ételallergiás, illetve az ételintoleranciában szenvedő vendégekre, családtagokra is gondolni kell. Ráadásul ilyenkor sem szabad megfeledkezni a napi 2-2,5 liter folyadék beviteléről – az alkoholok és a cukrozott, szénsavas üdítők mennyiségét azonban már vásárláskor jobb minimalizálni.

A fentiek mellett a kisgyermekes családoknak is megfogalmaztak néhány hasznos tanácsot a szakértők. Egyrészt azt ajánlják, hogy a gyerekeket is vond be az ételek elkészítésébe, hiszen úgy majd szívesebben megkóstolják a számukra szokatlanabb ízű és kinézetű falatokat is. Másrészt fontos észben tartani azt is, hogy bár a torma igen gyakori kísérője a húsvéti ételeknek, a kisgyermekeknek nem szabad erős, csípős ételeket adni.