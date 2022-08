A legjobb természetes székletlazítók

Rostban gazdag élelmiszerek, leveles zöldek

A rostok kulcsszerepet játszanak az emésztésben. Folyadékkal együtt segítenek abban, hogy a széklet állaga megfelelő legyen és megfelelő sebességgel haladjon át az emésztőrendszeren, utána pedig nehézség nélkül ürüljön ki a szervezetből. A teljes kiőrlésű gabonafélékben, gyümölcsökben és zöldségekben van a legtöbb rost. Utóbbiak közül a leveles zöldek, például a spenót, különösen hasznosak, de jót tesz a brokkoli és a kel is. Ezekben a rost mellett magnéziumból is sok van, amely szintén fontos az emésztőrendszer egészségéhez.

Aranyér: miért fontos a rostdús táplálkozás? Az aranyérbetegség kialakulásának számos oka lehet. Az örökletes kötőszöveti gyengeség mellett a tipikus civilizációs ártalmak, az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a túlsúly is jelentős szerepet játszik megjelenésében. Megfelelő étrenddel azonban sokat tehetünk az aranyér megelőzése és kezelése érdekében. Kattintson !

Lenmag

A lenmag az egyik leghatékonyabb természetes székletlazító, mivel rosttartalma mellett nyákosító anyagot is tartalmaz, amely vízzel keveredve segít csúszósabbá, lazábbá tenni a székletet. A lenmagot törve vagy őrölve érdemes fogyasztani. Keverhetünk belőle egy pohár vízbe vagy joghurtba, de kenyerekbe, süteményekbe is süthetjük, vagy akár salátát is megszórhatunk vele.

A lenmag az egyik leghatékonyabb természetes székletlazító

Útifűmaghéj

Szintén nagyszerű, magas rosttartalmú székletlazító : arra kell csak figyelni, hogy sok folyadékot igyunk mellé. Legjobb vagy közvetlenül lefekvés előtt, vagy reggel, éhgyomorra fogyasztani, hasonló módon, ahogyan a lenmagot. Kapszula formájában is kapható.

Aszalt szilva

Aszalt szilvát akár székrekedésben szenvedő kisgyerekeknek is adhatunk. Sok benne a szorbitol, amely nagyon enyhe, természetes hashajtó. Az aszalt szilva mellett a szilvalé fogyasztásával is hasonló eredményeket érhetünk el.

Forrás: curejoy.com