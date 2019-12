Lenmag: kicsi, de hasznos

Péksütemények tetején, müzlik összetevőjeként mindenki találkozhatott már ezzel a szép, selymesen fénylő, barna magocskával. Érdemes ismerni és tudatosan is beépíteni az étrendünkbe.

Ismerjük meg! A len (Linum usitatissimum) az egyik legrégibb kultúrnövényünk, amelyet évezredek óta termesztenek az emberek a rostjáért (amelyből a legfinomabb textíliákat, a hófehér vagy festett, hűvös tapintású lenvásznakat tudják készíteni), valamint az ehető magjáért illetve az abból nyerhető olajáért.



Miért jó? A többféle olajat (linol-, linolénsav, olajsav gliceridjeit), fehérjét, cianogén glikozid keveréket tartalmaz. Vitaminokban (A, B, C, D és E) gazdag, ásványianyag-tartalma is jelentős: kálium, foszfor, magnézium, kalcium, kén, vas, cink, nátrium, klór mangán, szilikon, réz, fluor, alumínium, nikkel, kobalt, jód, alybdenum, króm is van benne.



Régóta gyógynövényként ismert, a népi gyógyászat különböző formákban tetőtől talpig szinte minden szervünkre jó hatásúnak tartja az agyműködés serkentésétől kezdve a légutak gyulladásos betegségeinek, köztük a természetes gyulladásgátlónak is, például külsőleg ekcéma, bőrgyulladások, kelések, furunkulusok kezelésére, de belsőleg is, a legkülönbözőbb légző- és emésztőszervi megbetegedések esetén is a nyálkahártyák regenerálására.



Hogyan fogyasszuk? Fogyasztható teaként: két evőkanálnyi összezúzott lenmagot áztassunk egy bögre vízbe, ahol egy félóra alatt megduzzad. Leszűrve, melegítve kortyoljuk el. Egészben is fogyasztható, ilyenkor arra kell vigyázni, hogy bőséges - legalább tízszeres mennyiségű - folyadékkal nyeljük le. Borogatáshoz néhány evőkanálnyi lenmagot összetörve tesznek gézanyagból készített zacskókba, és ezt leforrázva, már nem forrón helyezik a gyulladt bőrfelületre, például furunkulus esetén . Főzetét nyálkahártya regenerálására tartják alkalmasnak, ilyenkor legalább tíz percig kell forralni.

Jó tudni azt is, hogy a gyógyszerek felszívódását befolyásolhatja, ezért lenmagtermékek fogyasztása és a gyógyszerek bevétele között két óra várakozás ajánlott.

Jó tudni azt is, hogy a gyógyszerek felszívódását befolyásolhatja, ezért lenmagtermékek fogyasztása és a gyógyszerek bevétele között két óra várakozás ajánlott.

Mivel a lenmag székrekedés ellen leginkább azzal hat, hogy térfogata sokszorosára duzzadva ingerli a bél mozgását, ezért tilos alkalmazni bélelzáródás, gyomor-bélszűkület esetén. Elsősorban saláták ízesítésére alkalmas a hidegen sajtolt lenolaj, amely csemege-, vagy bioboltokban beszerezhető. Figyeljünk arra, hogy frissen vásároljuk és fogyasszuk el, hiszen könnyen megavasodik. A lenmag illetve a lenolaj cianogén glikozid, vagyis az ún. kéksav tartalma miatt kisgyermekeknek nem adható.