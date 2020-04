A legjobb rostforrások

A rosthiányos táplálkozás számos betegség kialakulásának kedvez, elsősorban az emésztőrendszert érinti, és főként székrekedést okoz. A székrekedés azonban számos más betegség előfutára lehet, így érdemes komolyan venni.

A rostszegény táplálkozás kedvez a béldivertikulumok kialakulásának, de nagyobb eséllyel lesz vastagbéldaganata is annak, aki hanyagolja a rostot az étrendjéből. Emellett a rostszegény étrend elhízáshoz, cukorbetegséghez is vezethet, de a magas vérzsírszint kialakulásában is jelentős szerepe van.

Miért hasznosak a rostok?

Csökkentik a vér koleszterinszintjét, így számos szív- és érrendszeri problémát megelőzhetünk rostfogyasztással. A vércukorra is áldásos a hatásuk: a sok rostot fogyasztóknak nem ingadozik a vércukorszintje.

A rostok "lepucolják" a bélfalat, így ott sokkal nehezebben tapadnak meg oda nem illő baktériumok. Emellett megakadályozzák a székrekedés kialakulását is.

A testsúly megtartásában és a fogyásban is komoly szerepük van, így aki pluszkilóktól szeretne megszabadulni, mindenképpen iktassa be a rostokat az étrendjébe! Figyeljünk azonban a megfelelő folyadékbevitelre, ugyanis ha nincs elegendő folyadék, akkor a rostok a bélfalból vonják el.

Miben találhatunk sok rostot?

Guava

C-vitaminban és pektinben gazdag, számtalan módon hasznosítható.

Rosttartalma: 240 grammban 8,8 gramm rost található.

Füge

A füge alapvetően is remek emésztést serkentő hatásáról ismert. Nyugtató, méregtelenítő és gyulladáscsökkentő hatása is kiváló, de cukorbetegek is bátran fogyaszthatják, ugyanis a vércukorra is jó hatással van.

Rosttartalma: 150 grammban 14,6 gramm rost található.

Málna

A málna magas vitamintartalmú gyümölcs, és az emésztésnek is jót tesz!

Rosttartalma: 125 grammban 8 gramm rost található.

Aszalt szilva

A szilva remek emésztőserkentő hatásáról ismeretes. Emellett magas cinktartalommal is bír.

Rosttartalma: 125 gramm 12,4 gramm rostot tartalmaz.

Vörösbab

A babfélék főként fehérjetartalmukról híresek, de rosttartalmuk sem elhanyagolható.

Rosttartalma: 185 grammban 11,3 gramm rost található.

Datolya

A datolya kifejezetten jótékony hatással van a bélflórára, emellett magas vastartalommal is rendelkezik.

Rosttartalma: 175 grammban 11,8 gramm rost található.

Fekete bab

Folsav és B6-vitamin-tartalma mellett remekül élénkíti az anyagcserénket is.

Rosttartalma: 170 grammban 15 gramm rost található.

Mungóbab

Cukorbetegnek is melegen ajánlott, emellett magas fehérjetartalommal rendelkezik.

Rosttartalma: 200 grammban 15,4 gramm rost található.

Gyümölcsökben, hüvelyesekben, olajos magvakban sok rost található

Avokádó

Tele van telítetlen zsírsavakkal, amelyek elengedhetetlenek testünk egészséges működéséhez.

Rosttartalma: 150 grammban 10 gramm rost található.

Zöldbab

Alacsony kalória-, de magas vitamintartalma van.

Rosttartalma: 150 grammban 16,6 gramm rost található.

Bulgur

Tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és rostokkal, igazi szuperköret.

Rosttartalma: 225 grammban 8,2 gramm rost található.

Lencse

A lencse fehérjetartalma igen magas.

Rosttartalma: 200 grammban 15,6 gramm rost található.

Csicseriborsó

A csicseriborsó is remek fehérjeforrás, emellett vitamintartalma is igen magas.

Rosttartalma: 200 grammban 12,5 gramm rost található.

Hajdina

Magas rosttartalma mellett vitamintartalma is jelentős.

Rosttartalma: 170 grammban 4,5 gramm rost található.

Mandula

A mandula remek zsírforrás, emellett jelentős vitamin- és ásványi anyag tartalma van.

Rosttartalma: 140 grammban 17,9 gramm rost található.

Egészséges gabonák - mikor melyiket együk? Részletek.

Szezámmag

Telítetlen zsírsavakban és vitaminokban gazdag magféle.

Rosttartalma: 150 grammban 17 gramm rost található.

Quinoa

A quinoa remek köret, amely nagyszerű fehérjeforrás.

Rosttartalma: 170 grammban 17 gramm rost található.

Napraforgómag

Vitaminok, esszenciális zsírsavak és nyomelemek forrása.

Rosttartalma: 64 grammban 12 gramm rost található.

Lenmagpehely

A lenmag az egyik legjobb zsírprofillal rendelkező olajos mag, fogyasztása különösen ajánlott.

Rosttartalma: egy evőkanál 4 gramm rostot tartalmaz.