Tabu: kínos témák a hátsó fertályon

Végbéltájékon sok minden előfordulhat: kellemetlen szagok, gázok, viszketés, vérzés, fájdalom, váladékozás, kitüremkedések, kinövések vagy kifordulás. Bár némelyik probléma könnyen orvosolható, előfordulhat az is, hogy a tünetek súlyos, akár életveszélyes betegségekre hívják fel a figyelmet. Fontos, hogy tudjuk mikor szükséges mielőbb orvosi segítséget kérni.

Szagok kívül és belül

A nem megfelelő higiéniás szokások önmagukban kellemetlen szagot, viszketést és irritációt idézhetnek elő. Nem csak a kevés, de a túlságosan sok mosakodás is problémát okozhat, különösen akkor, ha nem megfelelő tisztálkodószert használunk. Rosszul szellőző fehérneműben is bepállhat a bőr, illetve a mosáshoz, öblítéshez is használhatunk olyan vegyszereket, amelyek irritációt válthatnak ki.

KELLEMETLEN TÉMA, AMIRŐL NEM SZÍVESEN BESZÉLÜNK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Szagosak lehetnek a szellentések is, amelyek jellemzően akkor orrfacsaróak, ha előtte magas kéntartalmú ételeket, például a brokkolit, fokhagymát, bort vagy állati fehérjéket fogyasztottunk. Mennyiségét befolyásolja a lenyelt levegő, az elfogyasztott ételek összetétele, valamint különböző betegségek – például kezeletlen ételérzékenységek – is. Általánosságban elmondható, hogy egy egészséges ember naponta 10-20 alkalommal szellent, azt pedig, hogy mennyire hangosan teszi, a záróizmok feszességétől és a gázok távozásának a gyorsaságától függ.

Kínzó viszketés: végbélgomba és bélférgesség

Az egyik leggyakoribb végbélprobléma a viszketést, amelyet sok minden előidézhet. Ilyen például a gomba, ami a leggyakrabban strandolás vagy hasmenéses időszakokat követően jelenhet meg a számára kedvező területet jelentő – meleg, párás – végbéltájékon. A kórkép legjellemzőbb tünete, a szűnni nem akaró viszketés, általában az esti órákban a legintenzívebb. A folyamatos vakaródzás miatt a végbél könnyen felülfertőződhet, begyulladhat, ezért fokozott higiénia mellett, ajánlott minél hamarabb célirányos, gombaellenes készítményekkel megkezdeni a kezelését. Érdemes megemlíteni azt is, hogy szintén a viszketés lehet a tünete a különböző bélférgességeknek is, amelyek parazitaellenes gyógyszerekkel orvosolhatóak.

Repedés, tályog és gyulladás

A végbélrepedés ugyan nem jár viszketéssel, de a vakaródzás előidézhet repedést. Azonban a leggyakrabb oka sokkal inkább a nem megfelelő táplálkozás miatt kialakuló túl kemény széklet. Ebben az esetben, a hosszútávú megoldást a sok folyadék, a rostokban dús táplálkozás – zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak, teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása – jelenti, a finomított szénhidrátok csökkentése mellett. Eseti segítséget nyújthatnak a különböző székletlágyító hatású készítmények, síkosító krémek és végbélkúpok is. Végbélrepedés esetén is nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő tisztálkodásra, fertőtlenítésre, hogy elkerülhető legyen a bakteriális felülfertőzés és a tályogok kialakulása. Ha azonban mégis gennyes váladékot észlelünk, kérjünk mielőbb orvosi segítséget!

A végbél gyulladását nem csak külső sérülések, hanem bizonyos betegségek, például fekélyes vastagbélgyulladás, gonorrhea, herpesz vagy Chlamydia is előidézhetik. Tünetei a kiváltó okoktól függően változatosak lehetnek: előfordulhat egészen enyhe vagy kifejezetten erős fájdalom, de akár véres, nyákos székletürítés is. Kezelését mindig az alapbetegség határozza meg, ehhez azonban elengedhetetlen az orvosi vizsgálat.

Végbél polip és végbélrák

A 30 éves kor felettiek több mint egy harmadát érinti a végbélpolip, amely a nyálkahártya sejtjeinek csomószerű kinövése. Bár a betegség a legtöbbször ártalmatlan, bizonyos esetekben végbéldaganat alakulhat ki belőle, amely késői stádiumban diagnosztizálva akár halálos kimenetelű lehet. A családi hajlam esetén gyakrabban kialakuló végbélpolip sokszor észrevétlen maradhat, azonban, ha mégis tüneteket produkál, akkor általában vérzéssel, hasfájással, székelési zavarokkal (hasmenés vagy székrekedés), nyákos székletürítéssel, vagy elhanyagolt esetben akár bélelzáródással is együtt járhat. Mivel szövettani vizsgálat nélkül nem mondható meg, hogy a kinövés jó- vagy rosszindulatú, ezért gyanú esetén minél előbb javasolt felkeresni a proktológiai szakrendelést.

Az aranyér is viszkethet

A szintén népbetegségnek számító aranyér, a végbél és a végbélnyílás falában található kitágult, súlyos esetben kifordult vénaköteg. A kórképre először jellemzően a székelések után használt véres toalettpapír hívja fel a figyelmet. Az aranyér kezeletlenül idővel viszkethet, begyulladhat, egyre erőteljesebben vérezhet, váladékozhat, majd fokozódó, szúró fájdalommal járhat együtt. A betegség a kezdeti stádiumban még jól kezelhető, ezért érdemes már az első tünetek megjelenésekor foglalkozni vele, hogy a – súlyos esetben már elengedhetetlen – sebészeti műtét elkerülhető legyen.

Hatékonyak lehetnek a gyógyszertárban vény nélkül kapható kenőcsök vagy kúpok, ezek mechanikai védelmet biztosítanak a bőr és nyálkahártya számára. Mivel az aranyeres tünetek sok esetben hasonlítanak a végbélrák tüneteire, ezért javasolt a kezelések megkezdése előtt proktológia vizsgálatot kérni.