Gyulladások a végbélben. Mire utalnak?

Bár aligha beszél róla bárki is szívesen, végbélpanaszok valójában szinte mindenkinél kialakulnak felnőttkorban előbb vagy utóbb. Az esetek jelentős részében aranyérbetegség miatt lép fel altáji viszketés, diszkomfort vagy fájdalom, illetve vérzés. Előrehaladott stádiumú belső aranyeresség, valamint trombotizált aranyér esetén a fájdalom nagyon súlyos mértékűvé válhat – jellemzően a köztudatban is ez a kép él az aranyerességről, amint az érintettek számára még az ülés is rémálomba csap át állapotuk nyomán. A jelenség mögött a végbélnyílás körüli visszerek, avagy vénás fonatok kitágulása húzódik meg, ami aztán időről időre gyulladásos folyamatok melegágyává léphet elő. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem ez az említett tünetek egyetlen lehetséges kiváltó oka. Lássuk tehát, mi minden állhat még a háttérben.

Végbélrepedés

Más néven anális fisszúra. Egy hosszanti repedésről van szó a végbélcsatorna felszíni rétegében. A sérülést egyaránt okozhatja kemény és túl híg, hasmenéses széklet, de valamilyen, a széklettel ürülő idegen test és egyéb mechanikai behatás, például szexuális érintkezés is kiválthatja. Általában fiatalabb korban jelentkezik, mert ilyenkor még feszesebb, tónusosabb a végbél záróizma, ez pedig kockázati tényező a végbélrepedés szempontjából. A legjellemzőbb tünet a székletürítés során tapasztalható fájdalom és szúró érzés, amely a sérülés krónikussá válásával mind súlyosabbá válik. Ezen felül a székleten és a vécépapíron is felfedezhetünk élénk színű, friss vért. A fisszúra okozta gyulladás idővel apró kinövéseket okozhat, ami szintén abba a tévhitbe sodorhatja a betegeket, hogy aranyerességgel van dolguk. Megfelelő kezeléssel a végbélrepedés néhány héten belül teljesen meggyógyulhat, annak hiányában viszont elhúzódó panaszokat és még kellemetlenebb szövődményeket idézhet elő.

Végbéltályog és -sipoly

A végbél izmai között apró tasakok helyezkednek el, amelyekbe váladéktermelő mirigyek nyílnak. Előfordul, hogy ezek a mirigyek begyulladnak, illetve elzárul a kivezető nyílásuk, ami könnyen az érintett mirigy elfertőződéséhez vezethet. A gennyes váladékkal teli tasak ilyenkor elkezd növekedni a bőr irányába előretörve. A végbélnyílás mellett így megjelenő tályog többnyire nagy fájdalmat és lázat okoz, majd idővel vagy magától kifakad, vagy sebészileg kell megnyitni. Az ezt követő gyógyulási folyamat hosszadalmas, és az esetek többségében sipoly-, avagy fisztulaképződéssel jár. Magyarán egy járat marad hátra a tályog helyén a végbél belső felszíne és a külvilág között. Tünetként a sipolyra gyulladás és váladékozás jellemző, de viszketés, diszkomfort és fájdalom is jelentkezhet, ahogy a váladék újból és újból felmarja a bőrt. A probléma kezelése rendszerint sebészeti beavatkozást igényel.

Crohn-betegség

Az úgynevezett gyulladásos bélbetegségek (IBD) egyike a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) mellett. A Crohn-betegség egy immunológiai eredetű, krónikus emésztőszervi kórkép, amely során a tápcsatorna különböző szakaszain mélyre nyúló gyulladásos foltok alakulnak ki. Többnyire a vékonybél utolsó szakasza és a vastagbél területe érintett, de lényegében a szájüregtől a végbélnyílásig bárhol felléphet gyulladás. Az esetek egy részében a végbélre is kiterjed a betegség, ez pedig fájdalmat, vérzést, váladékozást és székletinkontinenciát egyaránt eredményezhet, továbbá gyakran ebből alakul ki végbélrepedés, -tályog és -sipoly. A Crohn-betegség kezelése sokszor igen összetett orvosi feladat, a lehetséges szövődmények pedig az említett végbélpanaszoktól egészen a rosszindulatú daganatok kialakulásának fokozott kockázatáig terjednek, miközben a betegek életminősége is nagyban romolhat. Éppen ezért gyanúra okot adó tünetekkel feltétlenül fontos szakemberhez fordulni.

Rákbetegség

A végbélnyílás és az ánuszcsatorna rosszindulatú elvátozásai ritka betegségeknek számítanak. A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint Magyarországon néhány tucat új esetet diagnosztizálnak csupán évente. Ezzel együtt – elsősorban 50 éves kor felett – ez is lehet az olyan végbélnyílás körüli panaszok oka, mint a vérzés, viszketés, fájdalom, illetve tapintható csomók megjelenése. Mint minden rákbetegség esetében, itt is kialakulhatnak távoli áttétek a szervezetben, így kulcsfontosságú a mihamarabbi felismerés és kezelés.

Összességében elmondható tehát, hogy aranyérszerű panaszokkal érdemes felkeresni szakembert, bármennyire is szégyellünk esetleg beszélni a témáról. Mindenképpen ki kell zárni az egyéb, akár súlyos betegségek fennállásának lehetőségét. Másfelől az aranyerességet sem szükséges csendben, összeszorított fogakkal tűrni, hiszen az állapot bármilyen stádiumban hatékonyan kezelhető.