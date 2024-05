Tabuk fogságában: bajok, amelyekkel nem megyünk orvoshoz

Vannak olyan egészségügyi problémák – például megfázás vagy fejfájás – amelyekről merünk beszélni családtagjainknak, barátainknak, orvosunknak. Akkor miért leszünk szemérmesek, ha más, olykor komolyabb betegségekről van szó? Ideje félretenni a szégyenérzetünket, és elmenni orvoshoz – sokszor csak így kerülhetjük el az esetleges szövődményeket, a komolyabb beavatkozásokat – akkor is, ha olyan tüneteket tapasztalunk, amelyeket legszívesebben inkább rejtegetnénk. Megnéztük, mely betegségeknél fordulhat elő, hogy a gyors segítségkérés helyett inkább a halogatást és a hallgatást választjuk.

ELŐFORDULHAT OLYAN HELYZET, HOGY NEM MERÜNK SEGÍTSÉGET KÉRNI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Hallgatni arany? Van, amikor nem

Gyakori, sőt, ma már népbetegségnek számít, mégis tabu beszélni róla. Az aranyérbetegségről van szó, amely a tévhitekkel ellentétben nem csak az idősebbek problémája. Fiatalok körében sem ismeretlennek a panaszok – viszketés, kitüremkedés, vérzés –, de az életkor előrehaladtával folyamatosan nő a kockázat. Nem jó magatartás, ha úgy gondoljuk, hogy a tüneteinkről szégyen beszélni. Mindenképpen érdemes elmenni egy vizsgálatra, mert az aranyérbetegségnél is igaz, hogy akkor gyógyítható – életmódváltással, krémekkel – a legkönnyebben, ha még a kezdeti fázisban vagyunk.

Az sem mindegy, hogyan ülünk a vécén? Rossz hírünk van, nem mindegy. És ha nem szeretnénk megágyazni egy kellemetlen egészségügyi problémának, akkor erre a nagyon intim folyamatra is érdemes odafigyelnünk. Létezik ugyanis olyan póz, amely nem csak megkönnyíti a székletürítést, de további problémáktól is megvédhet.

Intim fertőzés, amellyel minden nő találkozhat

Az intim fertőzések, és így a hüvelygomba sem feltétlenül az a téma, amiről szívesen beszélnénk. Így van ez annak ellenére, hogy a legtöbb nő szinte biztosan találkozik a fertőzéssel élete során legalább egyszer. Noha gyakori fertőzésről van szó, gyorsan és könnyen kezelhető, feltéve, ha időben felismerjük a tüneteket – túrószerű folyás, viszkető, égő érzés, fájdalmas együttlét –, és nem félünk segítséget kérni. Sokszor hormonális változások állnak a tünetek hátterében, sőt a túlzásba vitt higiénia is felelős lehet a jó baktériumok elpusztulásáért, illetve az ártalmas mikroorganizmusok túlszaporodásáért.

Tüsszentéskor elcseppenő vizelet. Ez már inkontinencia?

Hallgatás övezi a vizelettartási és vizeletürítési zavarokat is, noha egyáltalán nem ritka probléma. Egyre gyakoribbak az enyhe, de már zavaró tünetek – a tüsszentéskor, nevetéskor elcseppenő vizelet is inkontinenciának számít – a fiatalabb nők körében is, míg a változókor után megugrik az előfordulása, és súlyosabb formában jelentkezhet a probléma. A diagnózis, a kezelés megválasztásához is elengedhetetlen a kiváltó okok feltérképezése. Van, hogy elegendő az életmódváltás – rendszeres vécézés, az érintett izmok tornáztatása –, szóba kerülhet a gyógyszeres kezelés is, de előfordulhat, hogy csak a műtét, vagy a lézeres beavatkozás jelenti a végleges megoldást.

Merevedési zavar. Bárkivel előfordulhat

Mi lehet az, amit a férfiak többsége tabuként kezel, kínosnak tart, és ebből kifolyólag nem is beszél róla? Nem nehéz kitalálni, hogy a merevedési zavarról van szó. 60 felett a leggyakoribb, de bármely életkorban kialakulhat, időszakos előfordulása nem tekinthető kórosnak. Azért sem érdemes tabuként kezelni a tüneteket, mert mindamellett, hogy hatással lehetnek a párkapcsolatra, az életminőségre, súlyosabb bajt is jelezhetnek. Merjünk segítséget kérni, mert előfordulhat, hogy nagyon is könnyű kezelni a problémát, és még az sem biztos, hogy gyógyszerre is szükség lesz. Segíthet például az életmódváltás, a dohányzásról való leszokás, vagy a stressz kerülése.

Természetes folyamat, mégis rejtegetjük

Szeretnénk azt hinni, hogy a változókor, azaz a menopauza nem tabu. Bárcsak így lenne. Noha természetes folyamatról van szó, amely minden nő életében bekövetkezik, még mindig keveset beszélünk róla. A termékeny korszak lezárulását jelző tünetek már 40-45 éves korban jelentkezhetnek, és akár 4-8 évig is elhúzódhat a változókor lezajlása. Számtalan kellemetlen tünet jelentkezhet az évek alatt, de jól megválasztott kezeléssel ugyanolyan életet élhetünk, mint korábban. Ebben az esetben is fontos a tudatos hozzáállás, és elengedhetetlen egy alapos kivizsgálás – kiderülhet például, érinthet-e minket a csontsűrűség csökkenése, esetleg a szív-és érrendszeri betegségek kialakulása.

Mentális problémák. Ne legyen tabutéma!

A lelki egészségünket sem kerüli el a szemérmesség. Habár vannak olyan vélemények, miszerint a fiataloknak már nem okoz gondot, hogy segítséget kérjenek pszichés problémáikra, azért még bőven van mit ledolgoznunk ezen a téren is. Különösen igaz ez a férfiakra, akik még kevésbé mernek gyengének látszani. Valahol érhető is az ódzkodás, hiszen a kapott diagnózist visszük magunkkal, hiszen bekerül az egészségügyi adatainkat gyűjtő elektronikus rendszerbe. Pedig ebben az esetben is az a legcélravezetőbb, ha egyedül nem tudunk megbirkózni a problémáinkkal, merjünk segítséget kérni. Még akkor is, ha egy komolyabb mentális problémából nem egyik napról a másikra fogunk meggyógyulni.

Nem jön a baba. Jobb, ha nem titkolózunk

Még egy probléma, amit nem teszünk ki az ablakba – és szintén érthető, hogy miért nem. Egy nő számára élete egyik legnagyobb kudarca lehet, ha kiderül, hogy természetes úton nem születhet gyermeke. Természetesen nem csak a nők érintettek, a reprodukciós zavarért 50 százalékban a férfiak is felelősek. Noha a gyermekvállalás egyre jobban kitolódik, az életkoron kívül más tényezők – mozgásszegény életmód, elhízás, dohányzás, hormonális és anyagcsere-betegségek, genetikai okok – is csökkenthetik a termékenységet. Éppen ezért fontos még időben kideríteni az esetleges problémákat. 35 év alatt egy év, afölött viszont már fél év sikertelen próbálkozás után érdemes segítséget kérni.

A székrekedés se legyen magánügy

Még mindig kínosnak érezzük, hogy beszéljünk a székrekedésről, holott sokakat érintő – egyes kutatások szerint hét emberből egynél már biztosan előfordult – problémáról van szó. Átmenetileg vagy tartósan is fennállhat, amely azt jelenti, hogy két székletürítés között több mint három nap telik el, a széklet kemény, ürítése fájdalommal, kellemetlenséggel jár. Kialakulhat az étkezésünk, életmódunk miatt, kevés rost és folyadékfogyasztás, betegség vagy akár stressz miatt is. Mivel nagyon fontos, hogy bélrendszerünk is egészségesen működjön, így ne féljünk segítséget kérni. Már csak azért sem, mert az ismert hashajtók csak átmenetileg használhatók, ráadásul könnyű rosszul használni ezeket a szereket.

Szexuális úton terjedő betegségek

Nem kell különösebben magyaráznunk, miért számítanak még mindig tabutémának a szexuális úton terjedő – baktériumok, vírusok, gombák és paraziták okozta – betegségek. Miért nem szeretünk erről beszélni még orvosunk előtt sem? Többek között azért sem, mert félünk az előítéletektől, nem akarjuk, hogy azt felételezzék rólunk, felelőtlenek vagyunk a szexuális kapcsolatainkban, netán nem figyelünk kellően az intim higiéniára. Jó ha tudjuk, hogy az elhanyagolt fertőzések – mint például a HPV, vagy a Chlamydia-fertőzés – súlyos, olykor visszafordíthatatlan szövődményekhez vezethetnek. A kezeletlen betegség további kockázata pedig, hogy másokat is megfertőzhetünk. Mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Pánikra semmi ok?

Habár kevésbé stigmatizált mint a többi mentális betegség, azért a pánikbetegség sem az a probléma, amiről bárkinek, bárhol szívesen beszélnénk. Ma már gyorsabban felismerik a betegség tüneteit – szapora szívverés, izzadás, remegés, zsibbadás, légszomj, mellkasi fájdalom – ami annak is köszönhető, hogy azért mégis egyre többen merik felvállalni, hogy érintettek, vagy azok voltak. A korai diagnózis azért is fontos, mert így még azelőtt elkezdődhet a kezelés – gyógyszeres kezelés, kognitív viselkedésterápia –, hogy a betegség súlyosabbá válna.