Népbetegség, mégsem beszélünk róla

„Az aranyér valószínűleg nem olyan téma, amelyről túl gyakran beszélünk” – hívta fel a figyelmet a kismarosi Málnalevél Patika Facebook-posztja. Mint írták, éppen a szemérmeskedés miatt azonban csak nagyon keveset tudnak az emberek a végbélnyílás környékén tapasztalt panaszok kialakulásáról. Mivel azonban a szakemberek fontosnak tartják, hogy tabudöntő céllal minél több szó essen erről a problémáról, bejegyzésükben 3 érdekes tényt is ismertettek az betegségről.

Az aranyér egy civilizációs betegség, amely sokkal nagyobb eséllyel jelenik meg az ülőmunkát végezőknél. Fotó: Getty Images

Több embert érint, mint gondolnád

Aranyere mindenkinek van: a végbélnyílás körüli érköteget nevezzük így, amely fontos szerepek játszik a széklettartásban. Aranyérbetegségről azonban csak abban az esetben beszélhetünk, ha ezek az erek – megnövekedett vénás nyomás vagy kötőszöveti gyengeség hatására – elgyengülnek, kitágulnak, megduzzadnak és kifordulnak. Az aranyérbetegség tüneteit – a leggyakrabban a véres székletet, fájdalmat, a kitüremkedés és a fenékviszketést – a lakosság csaknem fele megtapasztalja valamikor az élete során.

A leggyakrabban életmódod eredményeként alakul ki

Az aranyér egy civilizációs betegség, amely sokkal nagyobb eséllyel jelenik meg az ülőmunkát végezőknél. A hosszas, szünet nélküli ülés ugyanis túl nagy nyomást helyez a záróizmok feletti érhálózatra. Emellett a mozgásszegény életmód gyakran vezet elhízáshoz is, az pedig szintén növeli a vénás nyomást, ezzel együtt pedig az aranyér kialakulásának kockázatát is. A fájdalmas duzzanat elkerülése érdekében érdemes beiktatni óránként legalább 5-10 percnyi mozgást: állj fel, nyújtózz ki, végezz csípőkörzéseket, vagy sétálj egy kicsit. De jó megoldás az is, ha munka közben egy gumipárnán vagy fitneszlabdán ülsz.

Lehet külső és belső is

A külső aranyér látható és jól kitapintható, ezért nem nehéz felismerni. A végbélnyílás környékének gyakori viszketése esetén mindenképpen gyanakodj erre a problémára, és fordulj proktológushoz.

Belső aranyér azonban gyakrabban fordul elő – erre véres széklet, illetve végbéltájéki vérzés hívhatja fel a figyelmet. Ebben az esetben is az a legjobb, ha mielőbb orvoshoz fordulsz, hogy kideríthesd a vérzés pontos okát. Az aranyeren kívül ugyanis egyebek mellett polip, repedés, sipoly, gyulladás, vagy akár rosszindulatú daganat is állhat az odalent jelentkező vérzés hátterében.