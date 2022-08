Ezek a tényezők hajlamosítanak az aranyérre

Aranyérről akkor van szó, amikor a végbél falának vénái kitágulnak, megduzzadnak, vagy akár ki is türemkednek a végbélből. Beszélhetünk belső és külső aranyerességről is: előbbinél ez a kitágult érköteg vagy ércsomó nem látszik, sokszor tüneteket sem okoz, utóbbinál már szemmel is láthatók a "kilógó", kitágult erek.

Statisztikák szerint a fejlett világban minden harmadik ember legalább egyszer szenved aranyértől az élete során, előfordulása pedig főleg az 50 feletti korosztálynál gyakori. De lássuk, milyen tényezők hajlamosíthatnak a betegségre!

Öröklött hajlam

Az aranyér kialakulásának elsődleges oka genetikai, a kötőszöveti gyengeséget ugyanis örökölhetjük is. Ebben az esetben a legtöbb, amit tehetünk, hogy felkészülünk, életmódunkkal megpróbáljuk megakadályozni a kialakulását és rendszeresen járunk ellenőrzésre proktológushoz.

Székrekedés

A leggyakoribb kiváltó tényező a székelés közbeni erőlködés , ami pedig sokszor székrekedés közben alakul ki. A székrekedés elkerülése érekében fontos, hogy odafigyeljünk táplálkozásunkra: térjünk át rostban gazdag étrendre és figyeljünk oda a folyadékbevitelünkre. Aki ugyanis kevés rostot fogyaszt vagy nem iszik eleget, annak széklete tömörebbé válik, emiatt jóval ritkábban és nehezebben tudja csak azt üríteni. Ez pedig erőlködéshez és az erek kitüremkedéséhez vezethet.

A székrekedés is hajlamosíthat az aranyérre. Fotó: iStock

Terhesség

Az aranyér nagyon gyakran alakul ki terhesség alatt is, ilyenkor ugyanis a kismedencei vénákra fokozott nyomás nehezedik, és a vértérfogat is növekszik ezen a testtájon a hormonális változások miatt. A szülés közbeni erőteljes nyomás csak tovább ronthat a helyzeten, jó hír azonban, hogy a baba világrajövetelével rendszerint a terhességi aranyér is visszahúzódik.

Elhízás

Az elhízott embereknél üléskor túlzott és tartós nyomás nehezedik a medencei és végbéltájéki (rektális) területre, elsősorban annak vénáira, ami szintén az erek kitüremkedésével járhat. A betegség elkerülése érdekében próbáljunk meg megszabadulni a plusz kilóktól. Már heti 2-3 alkalommal egy legalább félórás kardióedzés is hathatós megoldást jelenthet - ez ráadásul a test vérkeringését is serkenti.

Egyéb tényezők

Azt sem árt tudni, hogy az életkor előrehaladtával is gyengülnek a kötőszövetek, ami szintén segíti az aranyér kialakulását. Sőt, vannak bizonyos májbetegségek is, melyek összefüggésbe hozhatók a betegség megjelenésével. Nem utolsósorban pedig a megelőzés érdekében érdemes kerülni a túlzott fűszer-, alkohol- vagy kávéfogyasztás is.