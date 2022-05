Ételek a rendszeres székletért

Mielőtt hashajtókhoz nyúlnánk, érdemes az étrendünket egy kicsit megváltoztatni a könnyebb székletürítés érdekében. Lássuk, mely élelmiszereket érdemes rendszeresen fogyasztani ahhoz, hogy könnyebben menjen a salakanyagok eltávolítása!

Mit együnk a rendszeres székletért?

A széklet könnyebb eltávolításához több tényező is szükséges, ezek közül a legfontosabbak az elegendő folyadék és a nagyobb mennyiségű rost: ezek lazítják és kellő térfogattal látják el a székletet, nem engedik túlságosan összetömörülni (az apró, kemény székletgolyók eltávolítása nehézkes és fájdalmas lehet). Sajnos, a legtöbb ember annak ellenére a kelleténél kevesebb rostot fogyaszt, hogy tudja, mennyi pozitív hatása lehet ennek. A felmérések szerint a legtöbben csak a szükséges rostmennyiség felét viszik be naponta.

A rostoknak a széklet lazításán kívül egyéb szerepe is van a megfelelő emésztés megőrzésében: a bennük található anyagok ugyanis megfelelő táptalajt jelentenek az egészségünkhöz nélkülözhetetlen bélbaktériumoknak. Ezek az emésztés mellett az immunrendszerünk működéséhez, sőt még a jó hangulatunkhoz is hozzájárulnak.

A gyümölcsökkel a székrekedés ellen

A gyümölcsök, például a málna és a narancs, nemcsak rostokban igen gazdagok (10 dkg málnában 6 gramm rost található, ez a javasolt napi rostmennyiség negyede), emellett pedig ásványi anyagokat, antioxidánsokat és vitaminokat is tartalmaznak, a C-vitaminról például tudhatjuk, hogy lazítja a székletet. Rostban gazdag gyümölcsök még a szeder, a kivi, az alma és a körte.

A rendszeres széklet érdekében együnk sok gyümölcsöt.

Nemcsak a magas rosttartalom szükséges ahhoz, hogy könnyebben tudjuk a székletet üríteni, hanem az is, hogy a bélflóránk megfelelő állapotban legyen. Javíthatják az emésztésünket a különböző fermentált termékek, például a savanyú káposzta és a kefir is, mert ezekben nagy mennyiségben találhatunk jótékony hatású baktériumokat. A kefirben például nemcsak a baktériumok mennyisége jelentős, hanem a sokfélesége is, ezzel segíti fenntartani a bélflóra egyensúlyát. A jótékony hatású baktériumok segítenek megelőzni a székrekedést, rendszeressé teszik a székletürítést, és lazítják a székletet is.

A mandula nagyszerű és egészséges nassolnivaló lehet, melyben rengeteg az ásványi anyag, az antioxidáns, a vitamin, de jótékony hatású zsírsavakat és rostot is tartalmaz. A székletürítést a magnéziumtartalmának köszönhetően segíti: ez hozzájárul az izmok (így a bélrendszer) megfelelő működéséhez.

A kávé és a tea beindítja az emésztést

A zöldségek közül érdemes rendszeresen beiktatni az étrendünkbe a hüvelyeseket (babféléket és lencsét) és a sötétzöld leveles zöldségeket (például a spenótot vagy a mangoldot), ezekben ugyanis jelentős mennyiségű rost, magnézium és kálium található. Legyünk azonban körültekintőek, ugyanis ha korábban nem fogyasztottunk elegendő rostot, akkor a hirtelen nagy mennyiség irritálhatja az emésztőrendszerünket és kellemetlen tüneteket, például puffadást vagy görcsöket okozhatnak.

"Beindíthatja" az emésztést a kávé vagy a tea - még a koffeinmentes változatok is! A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat ezen italok savtartalma, vagy az, hogy általában melegen fogyasztjuk őket. Ha egyik italt sem szeretjük, akkor egy pohár meleg, citrommal és mézzel ízesített víznek is jó hatása lehet az emésztésünkre, érdemes tehát ezzel indítani a napot.