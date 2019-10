A 7 legjobb étel emésztési zavarokra

Az emésztési problémák számos okra visszavezethetőek, például krónikus gyulladásos betegségekre vagy ételintoleranciára, de a legtöbbször mégis a nem megfelelően összeállított étrend, a helytelen életmód, a túl kevés folyadék, a mozgáshiány miatt alakulnak ki a panaszok. Az étrendünknek tehát kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy ezeket a panaszokat megelőzhessük. Lássuk, milyen ételeket érdemes rendszeresen fogyasztani!

Az emésztés javításához és a különböző panaszok megelőzéséhez érdemes rendszeresen gyömbért fogyasztani. A gyömbér stimulálja az emésztéshez szükséges enzimek termelődését, megelőzi a rosszullétet, a hányingert, a gázképződést, a puffadást. Emellett gyulladáscsökkentő hatásokkal is rendelkezik. Igyunk naponta 2-3 csésze gyömbérteát, vagy rágcsáljunk el egy kis darab gyömbért minden étkezés után.

Többi között a gyömbér is jó hatással van az emésztésre. Fotó: iStock

Hasonlóan jó hatású az emésztőszervünkre a borsmenta, mely csökkenti a hasi görcsöket, a puffadást, a hányingert és a gázképződést, valamint képes megnyugtatni a "zaklatott" emésztőrendszert, például ha egy-egy nagy lakomával túlterheltük. Igyunk naponta 2 csésze borsmentateát vagy szedjünk borsmentatartalmú étrend-kiegészítőt. A borsmenta azoknak az emésztését is megnyugtathatja, akik irritábilis bél szindrómától vagy laktózintoleranciától szenvednek (nekik természetesen érdemes konzultálniuk a kezelőorvosukkal, mielőtt bármilyen étrend-kiegészítőt kezdenek szedni.

Az édeskömény magját gyakran ajánlják kisbabáknak, mert csökkenti a hasfájást, a hasi görcsöket, a puffadást, illetve segíti a gázok távozását is. Alkalmazhatjuk gyomorégés esetén is, vagy akkor, ha éppen a túl kevés gyomorsav okoz problémát. Az emésztésünk javítására igyunk egy-egy csésze édesköményteát étkezések után.

Az almaecetnek számtalan pozitív hatása van az egészségünkre, de az emésztőszerveinket is segít karbantartani. Különösen akkor érdemes szedni, ha gyomorégéssel, fokozott savképződéssel, hasfájással küzdünk, vagy ha puffasztó hatású ételeket ettünk. Keverjünk el egy evőkanál almaecetet egy pohár langyos vízben, tegyünk hozzá egy kis mézet, hogy kellemesebb íze legyen, majd igyuk meg. Naponta két-három alkalommal is fogyaszthatjuk.

Az aloe veráról sokan úgy gondolják, hogy csak külsőleg érdemes használni, hiszen nagyon jó sebgyógyító és bőrregeneráló. Azonban a bélrendszerre is nagyszerű hatással van, mert a benne lévő poliszacharidok számos problémát képesek gyógyítani, akár a fekélyeket is. Gyulladáscsökkentő, baktérium- és vírusellenes tulajdonságai is vannak, emellett pedig kíméletes hashajtóként segít megszabadulni a felgyülemlett bélsártól. Egyszerűen keverjünk el alaposan két evőkanál aloe vera-levet vagy -zselét egy pohár narancslében, és éhgyomorra igyuk meg minden reggel.

A kurkuma gyulladáscsökkentő és gyógyító hatásairól nagyon sokat olvashattunk az elmúlt időszakban, például hogy jó hatással van az ízületekre. A kurkumában található, kurkumin nevű hatóanyagok azonban az epehólyagot is stimulálja, így az több epét termel, az pedig fontos a zsíros ételek lebontásához. A kurkuma tehát a máj működését támogató gyógynövény, de gyulladáscsökkentő hatásai megnyugtatják a bélrendszert is. A legegyszerűbb módszer, ha étrend-kiegészítő formájában vesszük magunkhoz a kurkumát.

A zabpehely is fontos gyógyír lehet a gyomor- és bélbántalmakban szenvedőknél. Magas rosttartalmának köszönhetően segíti a megfelelő emésztést, megakadályozza a székrekedés kialakulását. Emellett a gyomorégés, a refluxbetegség ellen is hatásos. Mivel viszonylag semleges ízű, alacsony zsírtartalmú és könnyen emészthető ételről van szó, nagyszerűen beépíthető például a krónikus hasmenésben szenvedők étrendjébe.