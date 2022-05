Bajt jelez, ha viszket az allergiások torka

A nem, vagy a nem megfelelően kezelt légúti allergia következtében is jelentkezhet kellemetlen, kaparó érzés a torokban. Ennek okait dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa segítségével vesszük végig az alábbiakban.

Bajt jelezhet, ha viszket az allergiások torka.

Szénanátha tünete

A légúti allergia szénanáthás tüneteket okoz. Pollenallergiásoknál, amikor az allergén növény pollenszórása kezdődik, szem- és orrviszketés, orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemkönnyezés jelentkezik. Emellett sokan tapasztalnak viszkető, kaparó érzést, esetleg torokfájást is. A torokviszketés is lehet a szénanátha tünete, ezt a megfelelő allergia elleni készítmény szedésével lehet csökkenteni. Ha az eddigi kezelés nem vált be ez ellen a zavaró tünet ellen, akkor érdemes felkeresni a kezelőorvost, mert az antihisztamin tabletta vagy az orrspray cseréje, új hatóanyag választása segíthet.

Miért fontos, hogy utánajárjunk a keresztallergiának? Sokan tapasztalhatják, hogy bármennyire is vigyáznak, igyekeznek kerülni az adott allergén(eke)t, amely(ek)re allergiásak, panaszaik váratlanul fellángolnak. Különösen gyakori ez nyáron, ami az allergia főszezonjának tekinthető. Ilyenkor általában a keresztallergia jelensége áll a háttérben.

Kattintson a részletekért!

Keresztallergia is okozhatja

A torokviszketés kapcsán, pollenallergiások körében számolni kell a keresztallergia lehetőségével is - magyarázza dr. Moric Krisztina. Ez azt jelenti, hogy bizonyos ételek fogyasztása az arra érzékenyeknél szájüregi tüneteket - ajakduzzanatot, égő, bizsergő érzést és torokviszketést - okozhat. Ismert keresztallergia a görögdinnye-parlagfű, vagy az alma-nyírfapollen. A keresztallergia nem minden pollenallergiásnál jelentkezik, de akinél igen, figyelni kell a tünetekre és a problémás ételeket javasolt kerülnie.

Allergia szövődménye is lehet

Pollenallergia esetén az orrnyálkahártya gyulladásban van, ez okozza az orrdugulást, orrfolyást. Ha ez a gyulladás tartósan fennáll, megfelelő kezelés nélkül krónikus orrmelléküreg-gyulladás is kialakulhat. Ez nem, vagy nem megfelelően kezelt allergia esetén szokott szövődményként jelentkezni. Dr. Moric Krisztina elmondta, hogy ilyen esetben fokozott az orrváladék termelődése, ami a garat irányába csorog. Így folyamatosan ingerli ezt a területet, az érintettek gyakori krákogással próbálják enyhíteni a zavaró tünetet. Hosszabb távon a kezeletlen orrmelléküreg-gyulladás és az orrdugulás miatti orrlégzés egyaránt közrejátszik abban, ha torokfájás is jelentkezik. Ilyen esetben fül-orr-gégészeti vizsgálat során lehet megállapítani a krónikus orrmelléküreg-gyulladás és a hátsó garatfali csorgás okát. Ezzel egy időben a szénanáthás tüneteket is megfelelően kezelni kell, a panaszok megszűnéséhez.