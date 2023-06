Allergiás lett a kávéscsészéjére

Érdekes esettanulmányt tettek közzé nemrég a Contact Dermatitis című folyóiratban. A Medical Dialogues által szemlézett beszámoló egy igen ritka esetről számolt be: egy fiatal nőnél kontaktallergia alakult ki a kávéscsészéjétől.

Ajakduzzanat és -viszketés egy éven át

Egy 27 éves portugál nő egy éven keresztül küzdött kontaktallergiás panaszokkal anélkül, hogy tudta volna, pontosan mi a baja. Elmondása szerint felső ajka meg volt duzzadva, és rendszeresen égett, viszketett is az érintett terület. A tünetek akkor kezdődtek, amikor a nő távmunkára váltott a koronavírus-járvány kirobbanása miatt. A páciens nem viselt fogszabályzót vagy protézist, illetve nem alkalmazott olyan illatanyagokat, kozmetikai termékeket vagy egyéb anyagokat, amelyek megmagyarázták volna a folyamatos irritációt.

Olyan tárgyak is kialakíthatják a kontaktallergiát, amelyekről elsőre nem is gondolnád. Fotó: Getty Images

A kontaktallergia kiváltó okát az úgynevezett epicutan teszttel tudják kideríteni a szakemberek. Ennek lényege, hogy a bőrre különböző, potenciálisan irritáló anyagokat visznek fel, és tapaszok segítségével több napig rajta is hagyják, majd időnként ellenőrzik, hogy jelentkezett-e bőrirritáció bármelyik vegyület hatására. A kontaktallergia jelei ugyanis gyakran csak később, illetve hosszas érintkezést követően jelentkeznek.

A vizsgálatot a portugál nőnél is elvégezték, azonban semmilyen panaszt nem érzékelt sem 2, sem 4 nap elteltével. A 7. napon azonban viszkető, vörös kiütésekről számolt be. A tesztet egy hónap elteltével megismételték és erős (+++) érzékenységet állapítottak meg az arany-nátrium-tioszulfáttal szemben, de a kobalt-klorid is enyhén (+) allergizálta a nőt. A bőrtünetek egészen a 28. napig kitartottak.

„Ha más szappant használ a lányom, azonnal kisebesedik a kézfeje”

Egy atópiás dermatitiszes apa és egy kontaktekcémás anya gyermekeként Liánál szinte borítékolható volt az érzékeny, gyulladásra és irritációra hajlamos bőr. Édesanyja mesélte el kálváriájukat.

A kávéscsésze volt a ludas

A szakértők alaposan kikérdezték a pácienst a mindennapi szokásairól, és kiderült, hogy amióta otthonról dolgozott, naponta kétszer kávét ivott az aranybevonatos szegélyű, illetve kék mintákkal díszített csészéjéből. A gyártó megerősítette, hogy a csészét arany- és kobalttartalmú festékkel díszítették. Miután a páciens abbahagyta a problémás kávéscsésze használatát, még hat hónap kellett ahhoz, hogy panaszai teljesen, kiújulás nélkül megszűnjenek.

„Ritka, de egyeseknél kialakulhat kontaktallergia az étkészleten lévő aranyozott díszítésektől” – olvasható Cláudia Brazão és csapata tanulmányában. A szakértők szerint nagyon fontos, hogy az orvosok tisztában legyenek azzal, hogy időnként szokatlan forrásokból is érintkezhetnek a páciensek allergén anyagokkal. Az aranyra tesztelt betegek ráadásul gyakran csak későn – például a fenti esetben egy hét elteltével – produkálják az allergiás tüneteket.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!