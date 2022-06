Parlagfű-allergia? Óvatosan a steviával

A növényből kivont édesítőszer fogyasztása a keresztallergia miatt jelenthet problémát az érzékenyeknél. Dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa elmondta, hogy keresztallergia bizonyos anyagok szerkezeti hasonlósága miatt jön létre. Ha nagyon kicsi az eltérés a két anyag között, előfordulhat, hogy a szervezet mindkettőre allergiás tünetekkel reagál. Jól ismert keresztallergia a parlagfű-görögdinnye, vagy a nyírfa-alma. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a nyírfa allergiás beteg, ha elfogyaszt egy almát, akkor tüsszögni kezd, a keresztallergiának az orális allergia szindróma megjelenésében van szerepe.

Aki allergiás a parlagfűre, jobb, ha kerüli a steviát. Fotó: Getty Images

Allergiás tünetek a szájüregben

Az o­rális allergia kialakulása során – ahogyan a neve is mutatja – az allergiás tünetek először a szájban jelentkeznek. Az elfogyasztott ételre a betegnél viszketés, ajak- és nyelvduzzanat, garatvizenyő és hasi görcs alakul ki, de (ritkán) az allergiás reakció legsúlyosabb formája, az anafilaxia is előfordulhat.

Nem csak parlagfű allergiásokat érinthet

Az Amerikai Asztma, Allergia és Immunológiai Akadémia szakértői oldalán olvashatunk olyan esetleírást, amely feltételezi, hogy a szájüregben jelentkező allergiás tünetek megjelenése a stevia fogyasztásával hozható összefüggésbe. Emellett a Livestrong.com is beszámolt az édesítőszer o­rális allergiát okozó szerepéről. A New Health Guide pedig a stevia mellékhatásairól szóló írásában hangsúlyozza, hogy a növényből készült édesítőszer fogyasztása a parlagfű allergiások mellett a krizantém, körömvirág és százszorszépre allergiásoknál is tüneteket okozhat. Aki allergiás a parlagfű pollenjére, pontosan tudja, hogyan kerülheti el a kellemetlen tüneteket. Azonban az allergiások egy részénél a komoly odafigyelés jóval a parlagfűszezon előtt elkezdődik. Milyen ételeket hanyagoljunk?

Kerülendő ételek

Fontos, hogy a keresztallergia nem minden allergiás betegnél jelentkezik, a parlagfű allergiások megközelítőleg 10 százaléka mutat keresztallergiát, a nyírfa allergiásoknál ennél magasabb az arány. Aki azonban tudja, hogy mire allergiás, annak érdemes ismernie a keresztallergiát okozó élelmiszereket is, és azok fogyasztását mellőznie, amennyiben az o­rális allergia szindróma tüneteit észlelte magán. Parlagfű allergiások esetében a görögdinnye, a sárgadinnye, paradicsom és uborka is panaszokat okozhat.

Az allergén immunterápia erre is jó!

Dr. Balogh Katalin azt is elmondta, hogy ma már nem csak diétával, a tüneteket okozó étel mellőzésével lehet megelőzni az o­rális allergia szindróma tüneteit. „Az allergén immunterápia az allergia egyetlen oki terápiája, amely az immunrendszer működésére hat. A kezelés során a szervezetet fokozatosan szoktatjuk hozzá az allergénhez, így idővel megtanulja panaszok nélkül elviselni a jelenlétét, és az allergia tünetei sem jelentkeznek. Az allergén immunterápia amellett, hogy hosszú időre képes jelentősen csökkenteni az allergia tüneteit, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, az o­rális allergia szindróma kezelésében is hatásosnak bizonyult” – fogalmazott a szakember. A kezelést az allergén növény virágzása előtt, parlagfű allergiások esetében legkésőbb júniusig meg kell kezdeni.