A súlyos parlagfű allergiásoknak érdemes lehet allergén immunterápiás kezelést kezdenie – mondta Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa. A szakorvos felhívta a figyelmet az időzítésre, arra, hogy nem mindegy, mikor kezdjük el a kezelést, és mikor várhatunk tőle tartós eredményt.

Már most érdemes készülni

Az allergén immunterápiát legkésőbb a parlagfű pollenek megjelenése előtt 2 hónappal el kell kezdeni, tehát annak, aki a jövő szezonban már szeretné élvezni a kezelés pozitív hatásait, legkésőbb jövő májusig van rá lehetősége. Érdemes azonban már most elkezdeni a felkészülést, különösen, ha a parlagfű mellett egyéb allergiánk is van, ilyenkor ugyanis azt is el kell dönteni a kivizsgálás során, hogy melyikre érdemes allergén immunterápiát kezdeni.

Az allergén pontos ismerete azért nagyon fontos, mert az allergén immunterápiás kezelés során azt az anyagot kell szedni, ami az allergiás tüneteket okozza – mondta el dr. Moric Krisztina. Ezek a készítmények az allergén magas fokban tisztított kivonatát tartalmazzák, melyet szigorúan ellenőrzött adagolás szerint kell használni. A készítményeket a nyelv alatt kell megadott ideig tartani, a hatóanyagok innen szívódnak fel.

Az allergén immunterápiás kezelést minimum 3 évig folytatni kell. Fotó: Getty IMages

Ez a komponens elárulja, hogy sikeres lesz-e a kezelés

Allergén immunterápia előtt, a hagyományos allergiavizsgálat mellett elvégzett komponens alapú allergiateszt eredménye a kezelés sikerét is befolyásolja. Az allergének ugyanis több összetevőből, komponensből állnak és ezek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A molekuláris allergia diagnosztika segítségével be lehet azonosítani, ha a betegnél az Amb a1 parlagfű magas rizikójú komponens magas értéket mutat. Ha a vizsgálattal erre, a parlagfű fő komponensére kapunk magas ellenanyagszintet, akkor az immunterápiát mindenképp érdemes elkezdeni, mert várhatóan – 80 százalék feletti valószínűséggel – hatásos lesz. Egyéb esetben, ha a betegnél a parlagfű valamelyik alacsony rizikójú komponense okozza az allergiás tüneteket, az allergén immunterápiát nem biztos, hogy érdemes elkezdeni.

Lehet, hogy nem is arra allergiás, amire gondolja

Előfordulhat, hogy a tünetek és a beteg panaszai alapján átfogó allergiavizsgálatot kell végezni. Ha a légúti tünetekhez keresztallergiára utaló szájüregi panaszok is jelentkeznek, netán bőrtünetek is előfordulnak, vagy nem egyértelmű, hogy valóban a parlagfű a felelős a tünetekért, akkor az IgE alapú multiplex allergiateszt segítségével egyetlen vérvételből választ kaphatunk a kérdéseinkre, az eredmény segíthet tisztázni, hogy valóban mi áll a tünetek hátterében és az allergének összetevőit is megismerhetjük a teszt segítségével.

Érdemes tehát már most készülni a következő szezonra. Az allergén immunterápia ugyanis már a kezelés első évében jelentős javulást hoz, de a teljes kezelést minimum 3 évig folytatni kell. Ezt követően az allergiás tünetek megszűnése várható 10-12 évre.