A kullancscsípés furcsa következménye

Azt már sokan tudják, hogy a kullancsok számos kórokozót terjeszthetnek, és csípésük egyebek mellett agyvelőgyulladást – vagy más néven kullancsenkefalitiszt – vagy Lyme-kórt is előidézhet. Az viszont már kevésbé ismert, hogy ezek a kis vérszívók akár alfa-gal szindrómát (AGS) is kiválthatnak. De mi is ez pontosan, milyen árulkodó jelei vannak és meg lehet-e előzni valahogyan? Mutatjuk.

Még mindig ritka, de egyre gyakoribb

Az alfa-gal szindrómát alfa-gal allergiának, vagy csak egyszerűen húsallergiának is szokták nevezni. A furcsa elvezés a galaktóz-alfa-1,3-galaktóz nevű cukormolekulára való érzékenységet takarja, kialakulását pedig főként egy, az Amerikai Egyesült Államokban őshonos, kora tavasztól késő őszig aktív kullancsfajhoz kötik. Bár a probléma még mindig viszonylag ritkának számít, az érintettek száma egy évtized alatt több mint ezerszeresére növekedett. Ugyanis míg 2009-ben mindössze 24 esetet jelentettek az Egyesült Államokban, addig 2018-ra már a 34 ezret is meghaladta ez a szám, egy jelentés szerint pedig az AGS az anafilaxiás sokk vezető okává vált – hívta fel a figyelmet a Cleveland Clinic.

A röviden alfa-galnak nevezett cukormolekula a legtöbb emlős sejtjében megtalálható, így az érzékenyeknél nemcsak a hús, hanem az egyéb állati eredetű élelmiszerek, például a tejtermékek vagy a zselatin fogyasztása után is panaszok léphetnek fel. A szindróma és a kullancsok közötti kapcsolatot 2009-ben fedezték fel, azóta pedig egyre többen tanulmányozták az AGS-t. „A kullancscsípés az allergiássá válás egy szokatlan, és még mindig viszonylag ritka módja. Érdemes azonban odafigyelni rá, különösen akkor, ha valakinek megmagyarázhatatlan allergiás reakciói vannak a csípést követően” – fogalmazott dr. Arnaldo Perez allergológus.

Melyik kullancs váltja ki az AGS-t?

A rendelkezésre álló információk alapján azt lehet mondani, hogy az AGS fő forrása az Egyesült Államokban őshonos, igen agresszív magányos csillag kullancs (Amblyomma americanum), amely eleinte csak a délkeleti államokban fordult elő, de azóta már számos egyéb államban is megjelent. A Qubit egyik 2022-es cikkében azonban már arról is beszámoltak: egyre több jel utal arra, más fajok – például a Magyarországon is előforduló közönséges kullancs (Ixodes ricinus) – csípése is kiválthatja a húsallergiát. Azt egyébként dr. Perez is megjegyezte, hogy „a világ olyan részein is azonosították már ezt a jelenséget, ahol nincsen magányos csillag kullancs”.

Milyen tünetek utalhatnak AGS-re?

A legtöbb ételallergiához hasonlóan az AGS-es betegek tünetei is az enyhétől az életveszélyesig sokfélék lehetek. Ha te is érintett vagy, az alábbiakat tapasztalhatod a problémás élelmiszerek elfogyasztását követően:

bőrtünetek, például csalánkiütés;

emésztőrendszeri problémák, például gyomorégés, súlyos gyomorfájdalom vagy hasmenés;

nehézlégzés;

ajak-, torok- vagy nyelvduzzanat.

Fontos tudni azonban, hogy míg a legtöbb ételallergiás reakció perceken belül kialakul, addig az AGS tünetei később, jellemzően a problémás élelmiszerek elfogyasztása után 3-6 órával jelentkeznek. Emiatt pedig nagyobb kihívást jelenthet a panaszok pontos okának beazonosítása – figyelmeztetett dr. Perez. A szakértő ezért azt ajánlja, hogy ha AGS-re gyanakszol, fordulj allergológushoz, és vizsgáltasd ki, hogy valóban a galaktóz-alfa-1,3-galaktóz okozza-e a panaszaidat. Az allergia vérteszttel és Prick-teszttel, vagyis az úgynevezett bőrpróbával vagy alkaros bőrteszttel is kimutatható.

Ezeket tilos enni, ha te is érintett vagy

Az AGS-re nincs gyógymód. A kevésbé súlyos tünetek hatékonyan enyhíthetők antihisztaminokkal, komolyabb reakciók esetén pedig epinefrin intjekciót ajánlanak a szakemberek. Az esetleges anafilaxiás sokk elkerülése érdekében ugyanakkor nagyon fontos a tünetek megjelenési esélyének minimalizálása. Ez azt jelenti, hogy az emlősök húsát, tehát egyebek mellett a marha-, a sertés-, a bárány- és a vadhúst is tiltólistára kell tenned. (A jó hír viszont az, hogy a szárnyasokat és a halakat bártan fogyaszthatod alfa-gal allergiával is.) Egyes AGS-es személyeknél azonban az alábbiak is kiválthatják a tüneteket:

sertészsír,

zselatin,

egyes gyógyszerek és kozmetikumok.

Meg lehet előzni?

Mivel az AGS kialakulása főként a kullancscsípés számlájára írható, fontos, hogy megtegyél bizonyos óvintézkedéseket, amikor szabadtéri programokon veszel részt. Dr. Perez a következőket ajánlja:

Viselj olyan ruhát, amely teljesen elfedi a kullancsok által kedvelt területeket! Ajánlott tehát a hosszú ujjú felső, a hosszú szárú nadrág és magas szárú zokni. További védelmet jelenthet, ha a magas fűvel benőtt területeken járva a zoknidba tűröd a nadrágod szárát.

Használj kullancsriasztó spray-t a ruhádon és bőrödön!

Minden kirándulás után ellenőrizd, nincs-e a ruhádon vagy a bőrödön kullancs!

Ha felfedezel a testeden egy kullancsot, amely már belefúródott a bőrödbe, mielőbb távolítsd el a vérszívót!

