Koronavírus: havi több milliárd maszk kerül a vizekbe

Miközben az egész világ a koronavírus-járványra fókuszál, a természetvédőknek most talán minden eddiginél jobban kell küzdeniük a környezetszennyezés ellen. Igaz, hogy a védőeszközök használata nagyon fontos afertőzéslassítása érdekében, ám nem csak addig kellene ezekre odafigyelnünk, amíg rajtunk vannak, hanem akkor is, ha már levettük őket.

Az eldobált maszkok komoly veszélyt jelentenek az élővilágra.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ennyi maszk kerül a vizekbe

Egyes számítások szerint havonta 129 milliárd arcmaszkkal és 65 milliárd gumikesztyűvel szennyezzük a környezetünket - számolt be róla a BBC. Most tehát nem a napozó és fürdőző turisták, hanem az eldobált védőeszközök töltik meg a koronavírus-járvány miatt elhagyatottabb tengerpartokat. A jelenség világszerte szembetűnő, legyen szó Hongkongról, Törökországról, vagy akár Franciaországról.

Veszélyben az élővilág

"Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy már a koronavírus-járvány kezdete előtt is egy borzasztóan súlyos válsággal néztünk szembe az óceánszennyezés szempontjából. Ehhez adódott hozzá a világjárvány" - hangsúlyozta Doug Cress, az Ocean Conservancy alelnöke. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy bár a használt maszkok és kesztyűk nekünk már nem jelentenek semmit, ha szétdobáljuk őket, akár egy bálnát is megölhetünk velük.

