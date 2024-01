Öngyilkosságok: nincs bizonyíték a népszerű fogyasztószer ellen

Mint azt korábban megírtuk, a szemaglutid egy vércukorszint-csökkentő gyógyszerhatóanyag. Széles körben elterjedt az alkalmazása a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére. Emellett étvágycsökkentő hatással is bír, így fogyókúrás célokra is szolgálhat. A Novo Nordisk gyógyszergyártó cég – külön terméknév alatt – mindkét indikációra forgalmazza a szert a világ több országában. A szemaglutid az úgynevezett GLP-1-receptor-antagonisták csoportjába tartozik, amelyről egy tavaly megjelent tanulmány azt is megállapította, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése szempontjából is hasznos lehet.

A szemaglutidot a cukorbetegség és az elhízás kezelésében is széles körben alkalmazzák. Fotó: Getty Images

Csakhogy több olyan bejelentés is érkezett a szemaglutid hatóanyagú gyógyszereket szedő betegek felől, amelyek alapján felmerült a gyanú, hogy ezek a készítmények mellékhatásként fokozhatják a öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok előfordulását. Az ügyben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálatot indított, az amerikai gyógyszerhivatal (FDA) pedig felvette a szuicid gondolatokat a GLP-1-receptor-antagonisták lehetséges mellékhatásainak listájára – írja a Reuters hírügynökség. Egy tavalyi jelentés szerint 2010 óta 265 bejelentés érkezett hasonló esetekről az FDA-hez, 63 pedig halállal végződött ezek közül.

Amerikai kutatók több mint 1,8 millió beteg adatai alapján igyekeztek feltárni az igazságot a Nature című folyóiratban a napokban közzétett tanulmányukban. Köztük 240 ezer olyan beteget vizsgáltak, akik fogyókúrás célból szedtek vagy szemaglutidot, vagy valamilyen más gyógyszert, továbbá közel 1,6 millió cukorbeteget. Az így kapott adatokból kiderült, hogy akik testsúlycsökkentésre szedik a szemaglutidot, azok körében 73 százalékkal ritkábban jelentkeztek újonnan fellépő, valamint 56 százalékkal ritkábban visszatérő öngyilkossági gondolatok, mint a más fogyasztószert alkalmazók esetében. A cukorbetegeknél szintén hasonló arányokat talált az elemzés.

„A gyógyszer robbanásszerűen növekvő népszerűsége miatt elengedhetetlen, hogy felderítsük az összes lehetséges szövődményét. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az Egyesült Államok e nagyon nagy és sokszínű populációjában nem igazolódott be a korábbi gyanú, hogy a szer öngyilkossági gondolatokat váltana ki” – mutatott rá Pamela Davis, a Case Western Reserve School of Medicine munkatársa, a tanulmány társszerzője.