Tényleg javítja a termékenységet a népszerű fogyasztószer?

Mint azt korábban megírtuk, gyógyszerhatóanyagként a szemaglutid nemcsak az inzulintermelést fokozza a szervezetben – és segíti elő ezáltal a vércukorszint csökkentését –, de az étvágyat is csökkenti. Ez utóbbi hatása olyannyira jelentős, hogy a szer több országban az elhízás kezelésére is forgalomba került. De születtek olyan kutatások is, amelyek szerint a szemaglutid (pontosabban a GLP-1-receptor-antagonisták, amelyek csoportjába tartozik) a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, továbbá a vastag- és végbélrák kialakulása kockázatának mérséklésében is hasznos segítséget nyújthat. Potenciális mellékhatásként felmerült ugyanakkor az is, hogy a gyógyszer alkalmazása öngyilkossági gondolatokat ébreszthet egyes páciensekben. Végül a közelmúltban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy nem talált ezt alátámasztó tudományos bizonyítékot, tisztázva a szemaglutidot a vádak alól.

Ami biztos, hogy az eddigiek alapján egy igen sokszínű vegyületről van szó a hatások és esetleges mellékhatások tekintetében. Ráadásul a sornak még nincs vége! Mint azt Karin Hammarberg, az ausztrál Monash Egyetem meddőségkutatója és Robert Norman, az Adelaide-i Egyetem nyugalmazott professzora, termékenységi szakértő írja a The Conversation oldalán, az elmúlt időszakban egyre többet hallani olyan esetekről, amikor szemaglutidot szedő nők arról számolnak be, hogy némiképp váratlanul teherbeestek. Elképzelhető tehát, hogy a fogyasztószer a termékenységet is javítja? És ha így van, akkor pontosan milyen mechanizmusokon keresztül? Lássuk, mit gondol erről a két szakértő.

Lehetséges, hogy a szemaglutid a termékenységet is befolyásolja? Fotó: Getty Images

Elhízás és termékenység

Nem szabad elfelejteni, hogy ugye a szemaglutid a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, illetve néhány országban az elhízás kezelésére érhető el. Az elhízásról pedig ismert, hogy kihatással van a menstruációs ciklust szabályozó, rendkívül érzékeny hormonális egyensúlyra. Azon nők körében, akik testtömegindexe (BMI) meghaladja a 27-es értéket, mintegy háromszor nagyobb arányban jelentkeznek gondok a megtermékenyüléssel az ovuláció elmaradása miatt. Emellett anyagcserezavarként a 2-es típusú diabétesz és a policisztás ovárium szindróma (PCOS) egyaránt összefüggésbe hozható mind az elhízással, mind a fertilitási zavarokkal. A cukorbeteg nők körében gyakrabban jelentkeznek súlyproblémák, termékenységi zavarok, illetve vetélések. Hasonlóképpen a PCOS is fokozza az elhízás kockázatát, egyben a hormonális folyamatok és a menstruációs ciklus megzavarása révén akadályt állíthat a teherbeesés elé.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy az elhízás, a cukorbetegség és a metabolikus szindróma a férfiak termékenységét is negatívan befolyásolhatja. A tesztoszteronszint csökkenése által kihatással lehetnek ugyanis az ondóminőségre is.

Hammarberg és Norman szerint pontosan itt jön be a képbe a szemaglutid. Közismert, hogy a normál testsúly elérésének és megőrzésének nagyon fontos szerep jut az egészségmegőrzésben. Ebbe beletartozik az is, hogy a súlyfelesleg leadása segíthet rendezni a női ciklus zavarait, ezáltal javíthatja a termékenységet. Nagy valószínűséggel ennek köszönhető, hogy a fogyasztószert használó nők egy része könnyebben teherbe tud esni. Ami viszont érdekesebb, hogy vannak olyan esetek is a visszajelzések szerint, amikor olyan nők kerültek áldott állapotba, akik nemcsak a fogyasztószert, de fogamzásgátló tablettát is szedtek. Ebből egyes szakértők arra következtetnek, hogy talán a szemaglutid – akár más GLP-1-receptor-antagonistákkal karöltve – kihatással lehet a fogamzásgátlók felszívódására, csökkentve azok hatékonyságát. Mindazonáltal ez egyelőre nem több egyszerű tudományos elméletnél.

Ami pedig a férfiakat illeti, az említett fogyasztószer eddig is ígéretes eredményeket hozott a testsúlycsökkentés és a tesztoszteronszint növelése kapcsán. Ilyen módon tehát a termékenységet is pozitívan befolyásolhatja.

Óvatosságra intenek a szakértők

Noha fennáll tehát a lehetőség, hogy a szemaglutid közvetve valóban javíthatja a termékenységet, Hammarberg és Norman mégis azt írja, hogy a várandósságot tervező nők számára nem javasolt a gyógyszer használata. Ezt azzal indokolják, hogy egyelőre nem tisztázott, hogy a szemaglutid jelenthet-e bármilyen kockázatot a terhességre nézve. Állatkísérletekből származó adatok alapján fennál a veszély, hogy magzati rendellenességeket idézhet elő. Éppen ezért az ausztrál gyógyszerhatóság (TGA) azt javasolja a szülőképes korú nők számára, hogy szemaglutid használata mellett mindenképpen alkalmazzanak valamilyen fogamzásgátló módszert is. Ha pedig gyermeket vállalnának, akkor legalább két hónappal korábban hagyják el a fogyasztószer alkalmazását. A 2-es típusú cukorbeteg számára, akik szintén ezt a szert szedik, szintén javasolt, hogy konzultáljanak kezelőorvosukkal egy esetleg készítményváltásról.