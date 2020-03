Koronavírus: mégsem hatásos ez a gyógyszer

Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az ibuproféntartalmú gyulladáscsökkentők súlyosbítanák a koronavírus-fertőzöttek állapotát, korábban ezt állította ugyanis a francia egészségügyi miniszter. Kattintson a részletekért.

Kínai kutatók összesen 30 másik betegségekre alkalmazott gyógymóddal folytatnak vizsgálatokat, amelyekkel az új koronavírust is kezelhetik - számoltunk be róla a HáziPatika.com-on. Ezek között volt az a két HIV elleni gyógyszer is, melynek kombinációja kezdetben úgy tűnt hatásos lehet. Ausztrál kutatóknak sikerült vele Covid-19 betegeket gyógyítani, de már akkor hangsúlyozták, hogy még klinikai tesztekre is szükség van, hogy biztos legyen az eredmény.

Nem jelentős a különbség

A Covid-19-ben szenvedő kínai páciensekkel végzett vizsgálatok arra jutottak, hogy az a 99 ember, akik a kaletra nevű hatóanyagot kapták, nem gyógyultak jobban, mint az a 100 beteg, akik a sztenderd ellátást kapták - közölték a New England Journal of Medicine című szaklapban. A Kaletra a lopinavir és a ritonavir hatóanyagok kombinációja. Azoknál, akik a kaletrát kapták, kis mértékben megfigyelhető volt a klinikai javulás idejének rövidülése és a halálozási arány csökkenése a 28. napon, a különbségek azonban statisztikailag nem voltak jelentősek. A gyógyszer-kombinációt kapók átlagosan 15 napos kezelés után mutattak javulást, míg a többiek a 16. napon. A kutatók szerint ez az eltérés "jelentős, de szerény".

Egyelőre úgy tűnik nincs hatásosabb módszer vagy gyógyszer az eddig is alkalmazott terápiáknál. Fotó: Antonio Masiello/Getty Images

Több mellékhatása is volt

A lopinavir-ritonavir kombináció emellett több mellékhatást is eredményezett, amely miatt a páciensek 13,8 százalékánál leállították a kezelést.

A kaletrát nem tesztelték placebó, azaz hatóanyag nélküli szer ellenében, amely pedig egy kezelés hatékonysága vizsgálatának alapja. A betegek mindegyikének tüdőgyulladása volt és a Csin Jin-Tan kórházban kezelték őket Vuhanban, a járvány kiindulásának városában.

A kezelés nem köthető a Covid-19 betegségben szenvedő páciensek klinikai gyógyulása vagy halálozási aránya változásához a sztenderd kezeléshez képest - vonta le a következtetést Bin Csao, a légzőszervi betegségekkel foglalkozó pekingi nemzeti klinikai kutatóközpont munkatársa, a kutatás vezetője. A kezelésnek "nincsen megfigyelhető hatása" a vírusra adott reakciót tekintve, holott egy terápiának ez alapján kellene működni - fejtették ki a tudósok.

A HIV elleni kezelésre kifejlesztett kombinációt több országban alkalmazták orvosok abban a reményben, hogy a koronavírus ellen is hatásos lehet.

