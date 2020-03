Koronavírus: úgy látják, erre a vércsoportra veszélyesebb

Azokat az embereket, akik az A-s vércsoportba tartoznak, nagyobb eséllyel fertőzheti meg az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2), míg a 0-s vércsoportúak rezisztensebbek lehetnek vele szemben - derült ki egy kínai tanulmány előzetes eredményeiből, melyet a Qubit.hu szemlézett.

A jövőben lehet, hogy nemcsak testhőt, de vércsoportot is vizsgálnak. Fotó: Antonio Masiello/Getty Images

A tudósok Vuhanban és Sencsenben megfertőződött betegeket osztályoztak vércsoport szerint, s mintegy 2000 fertőzött esetét vizsgálták meg. Ezen kívül felderítették 206 vuhani áldozat adatait is. Mivel Kínában majdnem ugyanolyan arányban van a lakosságban A-s és 0-s vércsoportú ember (32 és 34 százalék), így számukra beszédes adat volt az eredmény. Eszerint a halottak 25 százaléka volt 0-s, íg 61 százaléka A-s vércsoportú és hasonló volt az eredmény a betegek esetében is.

Mindenki tartsa be az előírásokat

Persze ez nem jelenti azt, hogy ez alapján másféle rendelkezéseket kellene bevezetni a más-más vércsoportú emberekre, hiszen a fertőzés továbbadása vércsoport-független, s ezt maguk a tudósok is hangsúlyozták, mondván: továbbra is mindenki tartsa be a járványügyi higiénés előírásokat.



De akkor mi értelme volt a vizsgálatnak? - kérdezhetnénk. A Vuhani egyetem kutatói szerint leginkább az, hogy később ezek alapján hatékonyabb kezeléseket lehet kidolgozni és jobban fel lehet mérni a kockázatokat.

