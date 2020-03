Koronavírus: állítják, hatásos lehet két gyógyszer

Ahogy a Házipatika.com-on is olvashatta, kínai kutatók már január végén rájöttek, hogy egyes HIV-gyógyszerek alkalmasak lehetnek a koronavírus-fertőzés kezelésére is. Ausztrál kutatók az elmúlt hetekben eme elmélet mentén teszteket folytattak, és most úgy tűnik - beszámolójuk alapján legalábbis -, hogy megtalálták a COVID-19 egyik lehetséges gyógymódját.

David Paterson, a Queenslandi Egyetem professzora azt nyilatkozta a news.com.au hírportálnak, hogy egy HIV kezelésére használt és egy malária elleni szert vizsgáltak, előbbit pedig már ausztrál pácienseken is tesztelték. Az eredmények mind pozitívak voltak, a HIV-gyógyszer hatására csökkent a betegek szervezetében a koronavírusok száma, majd teljesen el is tűnt, és a páciensek felépültek a fertőzésből.

A kísérleti terápiára végére a betegek szervezetében nem maradt kimutatható koronavírus. Fotó: Getty Images

Ám ez még nem jelenti azt, hogy széles körben alkalmazni lehetne ezt a gyógyszert a koronavírusos betegek kezelésére. A következő lépés egy átfogó, klinikai teszt lesz 50 kórház részvételével, az orvoscsapat ezt szeretné minél előbb megkezdeni. Mint David Paterson elmondta, azt fogják vizsgálni, hogy a két gyógyszer közül melyik hatásosabb, vagy esetleg a kettő kombinációja jelenti az igazi fegyvert a koronavírus-fertőzés ellen.

A szakember kifejtette azt is, tudja, mennyire türelmetlenek az emberek, ha a koronavírusról van szó, de hangsúlyozta, hogy még hetek, hónapok szükségesek ahhoz, hogy elegendő információt gyűjtsenek a kísérletekből.

