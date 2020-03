Koronavírus: hogyan hat az ibuprofén?

A koronavírus-járvány alakulása miatt az Európai Unióban tevékenykedő gyógyszerészeti hatóság bejelentette, hogy minden lehetséges kezelést - köztük a paracetamol és az ibuprofén használatát is - fontolóra kell venni a koronavírusos betegek lázának, fájdalmának csökkentésére.

Koronavírustesztet végeznek a somerville-i kórház előtt lévő szűrősátorban, Amerikában.

Fotó: Getty Images

Megkérdőjelezték hatékonyságát

A közelmúltban azonban futótűzként terjedtek a közösségi médiában olyan vélemények, amelyek megkérdőjelezik a szteroid és a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentők (NSAID) - így az ibuprofén - alkalmasságát a koronavírus tüneteinek enyhítésére. Azóta több gyártó is jelezte már, hogy ezek a hírek félrevezetőek, hiszen az ibuprofén egy biztonságos hatóanyag. Most pedig az EMA is nyugalomra intette a megtévesztő hírek terjesztőit: jelenleg ugyanis nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy ezek a szerek rontanának a koronavírusos betegek állapotán.

Az EMA közleménye szerint - az EU nemzeti gyógykezelési ajánlásaival összhangban - a betegek és a szakdolgozók folytathatják a nem szteroid gyulladáscsökkentők használatát az elfogadott termékinformáció alapján. A jelenlegi ajánlás alapján az olyan gyógyszereket, mint az ibuprofén, a legkisebb hatékony adagban és a lehető legrövidebb ideig kell alkalmazni - ez a koronavírusos betegekre is igaz. Az EMA közölte, hogy kész támogatni minden olyan kutatást, amely ezeknek a gyógyszereknek a koronavírus-fertőzöttekre gyakorolt hatását vizsgálja.

Nagy erőkkel keresik a gyógymódokat

A gyógyszerészeti hatóság azt is hozzátette, hogy vizsgálják a koronavírus elleni oltóanyag támogatásának lehetőségét, valamint az, hogy miként tudják elejét venni a járvány okozta gyógyszerhiánynak. A legfontosabb cél jelenleg az, hogy biztosítsák a gyógyszerellátás zavartalanságát.

