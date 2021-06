Koronavírus: ennyien haltak meg az egyes településeken itthon

Az itthoni járványadatokkal kapcsolatban sokáig csak annyit tudhattunk, hogy megyei szinten hogyan oszlik meg a fertőzöttek száma, arról nem volt szó, településenként hányan fertőződtek és haltak meg. A K-Monitornak köszönhetően azonban februárban a fertőzöttek, a múlt héten pedig az elhunytak települések szerinti eloszlását is megismerhettük - írja a Telex. Az adatsort, amely megmutatja, hány áldozata volt a koronavírusnak március 4-ig az egyes magyarországi településeken, a lap most térképen ábrázolta.

Sok áldozat a megyeszékhelyeken és a fővárosban

Az adatok szerint 2020. március 4. és 2021. március 4. között 15 476 ember hunyt el az új típusú koronavírus miatt - ott haltak meg többen, ahol többen is élnek, így a fővárosban és a megyeszékhelyeken. Csak hogy néhány példát említsünk: Budapesten 2850, Debrecenben 246, Szombathelyen 137, Szolnokon 124 áldozat volt az említett időintervallumban.

Az új koronavírus több ezer áldozatot követelt itthon. Fotó: Getty Images

A lap két olyan dologra is felhívta a figyelmet, amelyet nem mutat a térkép. Az egyik, hogy március 4-én a 3230 közül 608 olyan település volt, ahol egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak (a legnagyobb az 5700 fős Jászkisér, a legkisebb a 47 lakosú Zalaszombat). A másik, hogy március 4-ig 1197 olyan település volt itthon, ahol egyetlen koronavírushoz köthető halálozás sem történt, ez a hazai települések 37 százaléka (a legnagyobb lélekszámú szintén Jászkisér, a legkisebb a 15 lelkes Tornakápolna).

Ahol van idősotthon, ott sokan fertőződtek és haltak meg

Ha azt nézzük, hogy a 10 ezernél nagyobb lélekszámú településeken a lakosság számához képest hol haltak meg a legtöbben ebben az időszakban, kiderül, hogy Lajosmizsénél a legmagasabb a halálozási arány: 10 ezer lakosra 29 elhunytat regisztráltak, miközben Budapesten ezen idő alatt 16-an, Debrecenben 12-en haltak meg 10 ezer lakosonként. A lajosmizsei magas arányt az magyarázza, hogy a városban idősotthon működik, ahol sokan megfertőződtek a vírussal. Magas volt még az elhunytak aránya Kiskunfélegyházán (27/10 ezer lakos), Tiszakécskén (26/10 ezer lakos) és Balassagyarmaton (26/10 ezer lakos) is. Ezeken a helyeken is vannak ugyanakkor idősotthonok, sőt, Balassagyarmaton járványkórház is működött.

