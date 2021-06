Koronavírus: erre képes a magas átoltottsági arány

A Sao Paolo szövetségi államban lévő, 45 ezres lélekszámú Serrana szinte teljes felnőtt lakosságát immunizálták egy tudományos teszt keretében. Ennek következtében annyira lelassult az új típusú koronavírus terjedése, hogy már azok sincsenek veszélyben, akik nem kaptak védőoltást - közölték a Sao Paolo-i Butantan Intézet tudósai. Az érintetteket egyébként a kínai fejlesztésű CoronaVac nevű készítménnyel oltották be.

A védőoltás a halálozási arányt is jelentősen befolyásolja.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez kellett a vírus megállításához

A Butantan Intézet, amely maga is gyártja a kínai Sinovac Biotech által kifejlesztett CoronaVac nevű oltóanyagot, február és április között végezte az oltáspróbát Serranában. A várost négy körzetre osztották - ez segített meghatározni a koronavírus-fertőzés feltartóztatásának küszöbét. A szakemberek úgy látták, hogy három körzet, avagy a 18 év fölötti lakosság 75 százalékának mindkét adaggal történt beoltása után sikerült megállítani a vírus terjedését.

h i r d e t é s

Hónapokra munkaképtelenné tehet a hosszú COVID - kattintson!

Az intézet igazgatója, Ricardo Palacios szerint a kulcsfontosságú szám a 75 százalék. "A legfontosabb eredmény az, hogy képesek vagyunk ellenőrzés alá vonni a koronavírus-járvány terjedését a teljes lakosság beoltása nélkül is" - hangsúlyozta. Kiemelte továbbá, hogy még a gyerekek és a tinédzserek körében is csökkent a fertőzöttek száma, pedig őket nem oltották be. Ez a szakértők véleménye szerint azt jelezheti, hogy nincs szükség a gyerekek beoltására ahhoz, hogy az iskolák újranyithassanak.

További jó hírek

A kutatók azt is megállapították, hogy amikor már a felnőttek 95 százalékát is beoltották, a COVID-19 áldozatainak száma 95 százalékkal, a kórházi ellátás szükségessége 86 százalékkal, a tünetekkel járó fertőzések száma pedig 80 százalékkal csökkent. Az oltóanyag ráadásul hatásos volt a vírus brazíliai P.1-es variánsa ellen is, amelynek új elnevezése gamma. Ezt a mutációt az észak-brazíliai Manaus városban azonosították először, és fertőzőképessége miatt a kórokozó terjedése felgyorsult az országban.

Koronavírus: új nevet kapnak a mutánsok - olvassa el a részleteket!