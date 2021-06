Koronavírus: ebben a két városban nagyobb a kockázat

A 21. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy tovább csökkent az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja - számolt be róla az NNK. A minták túlnyomó többségében alacsony mennyiséget mértek.

További csökkent a koncentráció, de két város még kilóg a sorból.

A friss adatok szerint az elmúlt héten egyetlen településen sem láttak az átlagosnál magasabb koronavírus-koncentrációt, a települések nagy részén alacsony szintet és egyértelmű csökkenést állapítottak meg. Székesfehérvár és Tatabánya mintáját ugyanakkor mérsékelt mennyiség és stagnáló tendencia jellemzi. Stagnálást láttak továbbá Budapest déli részén, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Szolnokon, Veszprémben és Zalaegerszegen is.

Az öt Budapest környéki település - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta - közös mintáját stagnálás és alacsony koncentráció jellemzi. Ezek az adatok is arra utalnak tehát, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma már elvonulóban van, azonban még mindig ürítik a tünetes és tünetmentes személyek a vírus örökítőanyagát.

Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a járvány lassításában. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. A jogszabályban előírt helyeken ne feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését. Az NNK továbbá azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a védőoltás lehetőségével.

