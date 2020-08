Koronavírus: a férfiaknak ezt kell tudniuk

Koronavírus: mire számíthatunk pár éven belül? Megállítható-e valaha az új típusú koronavírus terjedése? Megold-e bármit a védőoltás? Vagy ezentúl minden évben be kell vezetni a világban egy néhány hónapos karantén-időszakot? Mutatjuk, milyen hosszú távú forgatókönyveket tartanak lehetségesnek a szakértők.

Dr. Eric Cioe-Pena, a Staten Island University sürgősségi orvosa kezdésként a maszkviselés fontosságát hangsúlyozta, és azt, hogy a férfiak ne halogassák az orvos felkeresését, ha betegnek érzik magukat (mert ez sajnos jellemző rájuk). Minél hamarabb lépnek, annál nagyobb az esélye annak, hogy nem történik nagyobb bajuk. A Lenox Hill Hospital belgyógyásza és tüdőgyógyásza, Dr. Len Horovitz arra figyelmeztetett: azok a férfiak, akik dohányoznak, cukorbetegséggel, magas vérnyomással, szívkoszorúér-betegséggel vagy valamilyen autoimmun betegséggel küzdenek, sokkal kitettebbek a vírusnak, illetve annak a lehetőségnek, hogy ha megbetegednek, lélegeztetőgépre kell őket kötni. Azelhízásszintén rizikófaktor a szakember szerint.

Férfibetegeinek azt ajánlja, hogy a maszkviselésen, a szociális távolságtartáson és a rendszeres kézmosáson kívül kerüljék az olyan helyzeteket, ahol nagy a veszélye a megfertőződésnek. "Mindig felhívom a figyelmüket arra, hogy ez nemcsak az ő érdekük, hanem a családjuké is, meg kell ugyanis védeniük a szeretteiket. Ezt azért igyekszem kiemelni, mert általában nagyobb hajtóerő számukra, mint ha csak a saját egészségükről lenne szó" - így Dr. Horovitz.

A maszkviselés elutasításának pszichológiája

Azzal kapcsolatban, hogy mi magyarázhatja a maszkviselés hanyagolását a férfiak körében, Travis D. Westbrookz, az Ohio State University klinikai szakpszichológusa nyilatkozott. "A férfiak úgy szocializálódnak, hogy el kell nyomniuk a negatív érzelmeiket és mindig erőt kell sugározniuk. A maszkviselés gyengíti őket, afélelemjeleként is értelmezheti a külvilág, sokan ezért nem takarják el az orrukat, szájukat. A férfiak ráadásul szívesebben vállalnak kockázatot, mint a nők, de ez nemcsak a COVID-19 vonatkozásában igaz, kevesebb férfi köti be például a biztonsági övet, mint nő" - mondja a szakember, aki azonban leszögezte: általánosítani természetesen nem lehet, egyénileg változhat, kinél milyen tényezők állnak a háttérben.

Miért vannak a férfiak nagyobb veszélyben?

Dr. Matthew G. Heinz belgyógyász azt reméli: ahogy egyre több minden kiderül az új koronavírusról, úgy lehet egyre több férfit meggyőzni arról, hogy vigyázzanak magukra. Mert a szakember szerint az biztos, hogy ők nagyobb veszélyben vannak. "Egyelőre nem teljesen értjük, miért, de valószínűleg a hormonrendszerhez és az ACE2 enzimhez van a dolognak köze. A nők szervezetében magasabb az ösztrogén szintje, mint a férfiakéban, ezért erősebb védelem alatt állnak. A férfiakéban viszont az ACE2 enzim szintje magasabb, ami azért veszélyes, mert a SARS-CoV-2 ezen enzim segítségével jut be a sejtekbe" - magyarázza a szakember, aki ugyancsak a maszkviselés, a rendszeres kézmosás és a társadalmi távolságtartás mellett kampányol.

A férfiak nagyobb kitettsége mögötti lehetséges okokról beszélt Dr. Matthew Rettig, a David Geffen School of Medicine urológusa is. Ő a férfihormonok (azon belül is a tesztoszteron) szerepét emelte ki, amelyek véleménye szerint érzékenyebbé tehetik az erősebbik nem képviselőit a koronavírus-fertőzésre, és növelik annak a veszélyét, hogy a betegség lefolyása súlyossá válik. A férfihormonok más szempontból is fontosak lehetnek: a női hormonoktól eltérő reakciókat válthatnak ki az immunrendszerből, ez szintén segíthet megmagyarázni, hogy a férfiaknál miért válik komolyabbá a COVID-19.

