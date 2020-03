Koronavírus: mennyit ér az alapos kézmosás?

Amíg nincs védőoltás a SARS-CoV-2 nevű vírus ellen - márpedig szakértők szerint ez 2021 előtt nem is várható - afertőzésmegelőzéséért azzal tehetünk a legtöbbet, ha odafigyelünk az alapvető higiéniás szabályokra és gyakran kezet mosunk. Utóbbi bár banális dolognak tűnik, mégis hatásos védekező módszer. Azt már ugyanis tudjuk az új koronavírusról, hogy a környezeti hatásokkal szemben nem túl ellenálló a szerkezete, a hétköznapi szappan is képes megbontani a külső rétegét.

A szappanos kézmosás fő funkciója egyébként nem is az, hogy elpusztítsa, hanem, hogy eltávolítsa a kezünkre tapadt kórokozókat. Ebben pedig elég jó teljesítményt nyújt - feltéve, ha helyesen hajtjuk végre. Ezt bizonyítja az a fotósorozat is, amit Kristen Bell amerikai színésznő osztott meg Instagramon. A képeken - amiket anyukájától kapott - speciális UV-világításban fotózták le az alany kezét, ezáltal kirajzolódnak a rajta található kórokozók.

Legalább 20-30 másodpercig tartson a szappanos kézmosás. Fotó: Getty Images

Az első fotón kézmosás előtt fényképezték le a kezet, így szinte az egész világoskék színben ragyog. A második képen az látható, hogy egy sima vizes öblítés és lerázás szinte semmit nem használ. A harmadik felvételen (6 másodperces öblítés, szappan nélkül) már valamelyest csökkent a világoskék, vagyis a szennyezett terület aránya, de még mindig nem mondható egészségesnek az összkép.

Az alsó fotók pedig jól mutatják, hogy ha szappant is használunk, mennyivel eredményesebben távolíthatjuk el a kórokozókat kezünkről. A szappan alkalmazása mellett a kézmosás időtartama is számít, igazán akkor lesz hatásos, ha legalább 20-30 másodpercig tart (utolsó kép). A koronavírus-járvány idején (és általános egészségünk megőrzésének érdekében azon túl is) tehát kiemelten fontos, hogy kellő időt szánjuk a kézmosásra, ne csak kapkodva tartsuk oda ujjainkat a víz alá.