Hányós-hasmenős fertőzés terjed a gyerekek között

Megnövekedett a felső légúti fertőzésben szenvedők száma országszerte, több betegség is jelen van – írja keddi cikkében az InfoStart. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője a lapnak nyilatkozva kifejtette, ha bárkinél torokfájás, köhögés, magas láz jelentkezik, érdemes COVID-19-tesztet csinálni. Amennyiben az eredmény negatív, a magas láz viszont két-három napnál tovább is megmarad, akkor pedig konzultáljunk háziorvosunkkal, beteg gyerek esetén a házi gyermekorvossal.

Oroszi Beatrix epidemiológus a napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy éppen egy járványhullám közepén lehetünk a koronavírus új variánsának megjelenésével.

Ezzel együtt a szakember szerint a legtöbb esetben a vírusfertőzések leküzdéséhez az is elegendő, ha otthon maradunk, sokat pihenünk, illetve C- és D-vitamint is érdemes ilyenkor célzottan pótolni. Mindazonáltal a legfontosabb a megelőzés: amennyire lehet, kerüljük most a zsúfolt helyeket, és főként krónikus betegek számára a maszkviselés is javasolt. Ha a tömegközlekedést használjuk, úti célunkra megérkezve az első dolgunk legyen kezet mosni szappannal.

Torzsa Péter arra is kitért, hogy a felső légúti fertőzések mellett gyorsan terjed egy hányással, hasmenéssel járó vírusfertőzés is. Többségében a gyerekközösségeket érinti. Ahogy a náthás megbetegedéseknél, itt is nagyon fontos a sok pihenés a gyógyulási időszakban, törekedve a megfelelő folyadékpótlásra. Ezenkívül mindenképpen konzultáljunk a gyermekorvossal. A fertőzés szintén cseppfertőzéssel terjed, így a rendszeres és alapos kézmosás ez esetben is nagyon fontos a megelőzés érdekében.