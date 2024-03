A COVID-19 okozta szívelégtelenségtől is védenek a vakcinák

Egy kiterjedt tanulmány szerint a COVID-19 elleni védőoltások akár egy évig is jelentősen csökkenthetik a szívelégtelenség és a fertőzéssel összefüggő, potenciálisan veszélyes vérrögök kockázatát - írja a The Guardian.

A Covid-oltások – köztük az Oxford-AstraZeneca, a Pfizer és a Moderna vakcinái – rendkívül hatékonynak bizonyultak a súlyos betegségek megelőzésében a világjárvány idején. Viszont megfigyelték azt is, hogy megnőtt az előfordulása néhány ritka szív- és véralvadási zavarnak is. Hasonló jelenséget egyébként más vakcináknál, például az influenza elleni oltások esetén is tapasztaltak. Ez a friss tanulmány a Covid-oltás általános hatását kívánta megvizsgálni, tekintettel arra, hogy a vírusfertőzés köztudottan megnöveli a szívelégtelenség és számos egyéb súlyos szív- és érrendszeri probléma kockázatát.

Akár egy évig is csökkenthetik a vakcinák egyes súlyos szövődmények kockázatát. Fotó: Getty Images

Az átfogó, nagyszabású kutatás során csaknem 20 millió ember egészségügyi adatait elemezték ki az Egyesült Királyság, Spanyolország és Észtország területéről.

Az eredmények szerint három-hat hónappal a fertőzés után a szívelégtelenség kockázata 39%-kal alacsonyabb volt a beoltott embereknél, mint a be nem oltottaknál, a vénákban és artériákban kialakuló vérrögök kockázata pedig 47%-kal, illetve 28%-kal csökkent. A fertőzés után 6-12 hónappal ugyanezen szövődmények kockázata 48%-kal, 50%-kal, illetve 38%-kal volt alacsonyabb a beoltott embereknél. A kutatók úgy látták, hogy a beoltottak nagyjából egy évig fokozott védelmet élveztek ezen szövődményektől azt oltatlanokhoz képest.