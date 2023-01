Ez lehet az eddigi leggyorsabban terjedő szupervariáns

A koronavírus két omikron-alvariánsából létrejött XBB.1.5 lehet az eddigi leggyorsabban terjedő rekombináns variáns - erre hívták fel a figyelmet egészségügyi szakértők. Az XBB.1.5 okozta esetszámok az Egyesült Államokban néhány hét alatt "kilőttek". Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) becslése szerint ez felelős a szilveszter előtti héten jelentett fertőzések 40 százalékáért - írja a CNN Online. Ami önmagában még nem lenne drámai arány, ám mivel az előző heti esetszámhoz képest 20 százalékos növekedés jelent, figyelemfelkeltő. (Az Egyesült Államokban az omikron variáns BQ.1.1, BQ.1, BQ.1, BA.5 és XBB alváltozata is terjed.)

Továbbra is fontos, hogy megvédjük magunkat és másokat a fertőzéstől. Fotó: Getty Images

"Elképesztő növekedés" - ezt írta a Twitteren Ashish Jha, a Fehér Ház járványügyi koordinátora. Maria Van Kerkhove epidemiológus, a WHO szakértője is aggódik az XBB.1.5 villámgyors terjedése miatt. Mint mondta: ezt a változatot az Egyesült Államokban észlelték először, ám mára legalább a világ 29 országban jelen van. "Várhatóan további járványhullámokat kelt majd, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az elhunytak száma is jelentősen emelkedni fog” - tette hozzá.

Nincs ellene csodafegyver

Ashish Jha hangsúlyozta: a hatékony védekezéshez továbbra is szükség van az alapvető járványügyi szabályok betartására - a beltéri maszkviselésre, a gyakori tesztelésre, és az emlékeztető oltások beadására. Utóbbival kapcsolatban elmondta: egyelőre nincsenek arra vonatkozó adatok, hogy a jelenlegi vakcinák milyen hatékony védelmet nyújthatnak az XBB.1.5 ellen.

Véleménye szerint az XBB.1.5 valószínűleg jobban ki tudja cselezni a korábbi variánsok ellen kialakult immunvédelmet, és sokkal fertőzőbb. De az még a szakemberek számára sem világos, hogy súlyosabb betegséget okoz-e, mint elődei. A WHO mindenesetre már gőzerővel dolgozik azon, hogy a lehetséges kockázatokat értékelve besorolja ezt a rekombináns variánst is.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!