5 dolog, amit nemrég értettünk meg a női testről

A legújabb kutatásoknak köszönhetően egyre többet tudunk a női test valódi működéséről a menstruációtól a menopauzáig. A legújabb eredményeket a National Geographic gyűjtötte össze.

A hőhullámok többé nem keseríthetik meg a nők életét

A nők 80 százaléka tapasztal a menopauza idején hőhullámokat, amit az esetek többségében izzadás, szívdobogásérzés, szédülés, fáradtság és szorongás is kísér. Már tudjuk az okát: az ösztrogénszint csökkenése hatással van az agy hipotalamuszában található, a hőmérsékletet szabályozó idegsejtek egy bizonyos kötegére, ami miatt azok nem működnek megfelelően. Jelenleg is több olyan gyógyszert tesztelnek, amelyek blokkolnák ezeket az idegsejteket, így egyszer s mindenkorra megszüntetnék a hőhullámokat.

A nők és a lányok másképp élik meg az ADHD-t

Régebben a figyelemhiányos hiperaktivitási zavart (ADHD) kizárólag a fiúk betegségének tartották, ám ma már tudjuk: lányokat és nőket is érinthet, csak ők másképp élik meg. Ennek az lehet a magyarázata, hogy bár jellemzően a hiperaktivitással hozzák összefüggésbe, létezik egy másik típusa is, amelyet a szervezetlenség, a feledékenység és a feladatok elkezdésével és megtartásával kapcsolatos nehézségek jellemzik. A lányok és a nők inkább erre a figyelmetlen ADHD-ra hajlamosak, ezért a tüneteiket nagyobb valószínűséggel tévesztik össze érzelmi problémákkal vagy tanulási nehézségekkel, már ha egyáltalán észreveszi valaki. Az is előfordul, hogy szimplán álmodozónak tartják őket, pedig a lassúság vagy szétszórtság mögött állhat ADHD is.

A menstruációs ciklus átformálja az agyat

Az agyi képalkotó kutatások mindössze fél százalékát végzik nőkön és ez lehet az oka, hogy csak most tanuljuk meg, hogyan alakítja át a menstruáció az agyat. A legújabb tanulmányok azonban igazolják: a menstruáció drámaian átformálja az agy azon régióit, amelyek az érzelmeket, a memóriát, a viselkedést és a memóriaátvitel hatékonyságát irányítják. Szakértők szerint ez rávilágít arra, hogy jóval több idegtudományi kutatásra van szükség a nőknél, akiknél valamiért nagyobb valószínűséggel alakul ki Alzheimer-kór és depresszió.

Új eszközökkel mentik meg a nők életét

Az Egészségügyi Világszervezet szerint naponta közel 800 nő hal meg világszerte a terhesség és a szülés során fellépő komplikációk miatt. De van remény: az élvonalbeli kutatások olyan eszközöket adnak a kezünkbe, amelyekkel már megelőzhetjük az anyai halálozás vezető okait, köztük a preeklampsziát, a vérszegénységet és a szepszist.

1. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala tavaly jóváhagyta az első olyan vérvizsgálatot, amely képes megjósolni, hogy mely betegeknél áll fenn a terhességi toxémia kockázata.

2. A kutatók meglepően egyszerű megoldást találtak a szülés közben fellépő erős vérzés-okozta vérszegénységre is: a vénásan adott vasat. Bár ezt hagyományosan szájon át szedhető vaskészítményekkel kezelték, a kutatók kimutatták, hogy egy 15 perces infúzió négy héten keresztül napi négy tablettának megfelelő mennyiséget biztosít.

3. Az orvosok már régóta adnak antibiotikumot a császármetszés során, hogy csökkentsék a fertőzéseket, amelyek szepszishez vezethetnek. Klinikai vizsgálatok azonban nemrégiben kimutatták, hogy a gyógyszer egyetlen adagjának beadása harmadával csökkentheti a hüvelyi szülés utáni szepszis kockázatát is.

A befagyott váll szindróma valóban létezik

A befagyott váll szindróma nagyjából az, aminek hangzik: egy olyan fájdalmas állapot, amikor a kötőszövet a vállban olyan mértékben begyullad, hogy akár évekig nem tud mozogni. Az érintettek háromnegyede nő, ebből kiindulva pedig a közelmúltban ki is mutatták, hogy a szindróma felbukkanásában a menopauza is szerepet játszik. A kutatók azt vizsgálták, hogy az ízületi fájdalom, amelyet a nők mintegy 50 százaléka tapasztal a menopauza idején, összefüggésben lehet-e a szervezetükben lévő ösztrogén csökkenésével. Kiderült, hogy azoknál, akik az ösztrogénszint növelése érdekében hormonterápiát kapnak, kisebb valószínűséggel diagnosztizálnak fagyott váll szindrómát.