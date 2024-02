Így befolyásolja a menstruáció a demenciát

Az, hogy egy nő mikor kezd menstruálni, illetve mikor következik be a klimax, vagyis mennyire hosszú a termékeny ciklusa, befolyásolhatja a későbbi demencia kialakulásának kockázatát – számolt be a University College London kutatásának eredményeiről a Science Alert.

Kellemetlen, de van haszna...

A kutatók az Egyesült Királyság Biobankja 273 260 női résztvevőjének egészségügyi adatait vizsgálták, ezek alapján pedig kiderült, hogy akiknek fiatalabb korukban kezdődött a menstruációjuk és idősebb korukban mentek át a menopauzán, egészségesebb az agyuk. Azoknál, akik 34-37 évig menstruáltak, 28 százalékkal csökkent a demencia kockázata a rövidebb reproduktív időszakot megélőkhöz képest.

Azoknál a résztvevőknél, akik 15 évesen, vagy annál idősebb korukban kezdtek menstruálni, 12 százalékkal megnövekedett, míg akiknél a menopauza 50 éves koruk után következett be, 24 százalékkal csökkent a demencia kockázata. A hormonpótló terápia, amely a menopauza után kiegészíti az ösztrogént, úgy tűnik, nem befolyásolta az eredményeket. E vizsgálat eredményei alapján az ösztrogénnek védő szerepe lehet a nőknél a demencia kialakulásában – vonta le a következtetést a kutatócsoport. Alzheimer-kórban – a demencia leggyakoribb formájában – elhunyt nők postmortem agyában viszonylag alacsony ösztrogénszintet mértek a tudósok, akik szerint ha valóban meg akarjuk érteni a kognitív hanyatlást, a jövőben a női agykutatásnak prioritást kell kapnia.