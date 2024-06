50 feletti nőként ilyen lelki nehézségek várnak rád

„A kontrollvesztettség egyébként is egy nagyon kellemetlen érzés, más helyzetekben is, itt pedig azért eltart egy ideig. Ezzel együtt egy veszteségérzet is előjöhet, hiszen az 50 éves kor már egy olyan létállapot, amikor már a gyermekvállalásról nem szokott szó esni, hiszen a női test nem abban az állapotban van. Illetve, hogyha esetleg a gyerekek már nagyobbak, akkor lehet, hogy már elkezdenek »kirepülni«, és egy üresfészek-szindróma adódik. (…) Ilyenkor a nők tudják úgy is érezni, hogy már nincs is értelme az ő létüknek” – sorolta a nőket leggyakrabban érintő, az idősödéssel járó nehézségeket az RTL Reggeli című műsorában Csizmadia Dóra pszichológus.

A menopauza okozta stressz még mindig tabu

A menopauza tehát a szakember szerint rengeteg olyan változást hoz elő, amely fizikailag, szociálisan és lelkileg is próbára teheti a nőt. Előfordulhatnak ilyenkor akár tartós hangulatzavarok is, valamint érzelmi elmagányosodás is kialakulhat. Sokan ráadásul nem is mernek beszélni a nehézségeikről, mert szégyellik azokat.

Én azt látom a női klienseimen – szinte egytől egyig, így a 16 év alatt –, hogy az önértékelésükkel van alapvetően nagyon nagy gond. (…) Nagyon nehezen tudják szeretni magukat a nők, és elfogadni azt, hogy éppen most ez van” – fogalmazott a pszichológus.

Csizmadia Dóra kiemelte, nagyon fontos lenne, hogy a nők merjenek beszélni a nehézségeikről. Akár barátnőjükhöz, akár szakemberrel fordulnak lelki problémáikkal, a beismerés már önmagában nagyon sokat enyhíthet a szégyenérzeten és a negatív hangulaton.

A menopauza hat tünete – a hőhullámokon túl

A legtöbb nő a hőhullámokkal, a hízással és a rendszertelen menstruációval azonosítja a változókort. Ezeken kívül azonban még számos egyéb, kevésbé ismert panasz is jelentkezhet a menopauzához köthetően.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images