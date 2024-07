Erősen izzadsz és kipirulsz a hormonváltozástól? Tudj meg mindent a hőhullámról!

A „változókor” egy igen találó kifejezés, hiszen a nők élete – pontosabban testük működése – jelentősen megváltozik, amikor elérik a 40-50 éves kort. Ez pedig számos kellemetlen tünettel járhat, amelyeket az említett kort elért hölgyek kétharmada – változó erősséggel ugyan, de – megtapasztal.

A változókorral járó hormonszint-ingadozások egyik legészrevehetőbb hírnöke a szabálytalanná váló menstruációs ciklus, de nagyon sokakat érintenek alvászavarok és hangulatingadozások is. A legtöbb változókorú nőt azonban a hőhullámok kínozzák.

A legtöbb változókorú nőt a hőhullámok kínozzák. Fotó: Getty Images

Ezek jellemzik a hőhullámot

A hormonális változások az egész testünket, így például a bőr hajszálereinek működését is befolyásolják. Ezek a hajszálerek ugyanis időről időre hirtelen kitágulnak, fokozódik tehát a véráramlás – ez okozza a melegségérzést, valamint az arc, a nyak, a mellkas és esetenként a felkarok kipirulását is. A testhőmérséklet növekedése intenzív izzadással, a szívverés felgyorsulásával, valamint a vérnyomás megemelkedésével is együtt jár, és egyes nők akár szédülést is tapasztalhatnak ilyenkor. A hőhullám lezárásaként a legtöbben hidegséget, borzongást éreznek, ezt követően pedig sokakon kimerültség uralkodik el.

Egy-egy ilyen hullám lehet mindössze néhány másodperces, de akár hosszú percekig is eltarthat – bár az szinte biztos, hogy hosszabbnak érezzük a kellemetlen panaszokkal tarkított időt annál, mint amennyit egy stopper mutatna. A legbosszantóbb mindebben mégis talán az, hogy a hőhullámok teljesen váratlanul, rendszertelen időközönként törnek ránk, és 24 óra leforgása alatt akár 30-szor is át kell azokat élnünk. Az éjszakai hőhullámok a nyugodt alvást is ellehetetlenítik.

Hogyan enyhíthető a kellemetlenség?

A jó hírünk, hogy több mód is van arra, hogy elkerüljük, vagy legalábbis ritkábbá, rövidebbé és elviselhetőbbé tegyük a menopauzához kapcsolódó hőhullámokat. A Healthista egy korábbi cikke például az tanácsolta, hogy amikor váratlanul ránk tör egy hőhullám, próbáljunk meg ellazulni, vegyünk lassan egy pár jó mély lélegzetet, és igyunk meg egy nagy pohár hideg vizet.

Sokat segíthet továbbá a hőhullámok megelőzésében, ha leszokunk a dohányzásról, illetve kerüljük a túlevést és a túlzott koffeinbevitelt. Az alkohol, valamint a csípős és fűszeres ételek fogyasztását is jobb mérsékelni, főleg a délutáni órákban, hogy elkerülhessük a nyugodt alvást jelentősen megzavaró éjszakai hőhullámot, izzadást. A University College London (UCL) kutatóinak közelmúltbeli tanulmányából pedig az is kiderült, hogy a hideg vízben úszás is képes lehet csökkenteni a menopauza egyes pszichikai és fizikai tüneteit, úgymint a hőhullámokat, a szorongást és a hangulatváltozást.

Mindezek mellett természetesen a hormonpótló terápiák is elérhetők, ezek azonban nem mindenki számára javallottak. Ma már azonban vannak hormonmentes, gyógynövényalapú (például poloskavész, citromfű, orbáncfű) készítmények is, amelyek szintén nagy megkönnyebbülést hozhatnak a változókor kellemetlenségeivel küzdő hölgyeknek. Érdemes gyógyszerminőséget választani a patikák polcairól, és ajánlott szakemberrel is konzultálni. Az ösztrogénszint csökkenése miatt ugyancsak tipikus hüvelyszárazság esetén pedig szintén elérhetők hormonmentes, természetes alapú (például hialuronsav, tejsav, gyógynövények), kifejezetten a hüvelyszárazság kezelésére kifejlesztett hüvelyi készítmények a patikákban.