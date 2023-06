10 tipp, hogy ne fájjon a hátad vezetés közben

A vezetés – főleg, ha az hosszú ideig tart – jelentősen emeli a hát- és derékfájdalom kialakulásának kockázatát, a krónikus hátfájással élők panaszait pedig súlyosbíthatja. Ez a panasz tehát igen gyakori, hátterében pedig általában a hosszú távon fenntartott, merev pozíció, az erős koncentrációból adódó izomfeszülés, valamint a rossz testtartás – például előredőlés – áll.

Az autóban ülés tehát összességében nagyobb terhelést jelent a hátizmoknak, mint a kanapén eltöltött órák. Szerencsére azonban – a vezetés közben tartott szünetektől kezdve a fájdalomcsillapító krémeken át a rendszeres nyújtásig – számos trükköt bevethetsz, hogy ne fájduljon meg a hátad a vezetéstől. Az alábbiakban ezekből mutatunk be 10-et a Healthline gyűjtése alapján.

Deréktámasztó párna

A deréktámasztó párna megfelelő tartást biztosít a hát alsó részének és az ágyéktáji régiónak. Segít fenntartani a helyes testtartást, valamint részben tehermentesíti is a gerincet. Kitűnő megoldás lehet tehát a vezetés közbeni hát- és derékfájás, valamint a lábakba kisugárzó fájdalom enyhítésére is. Ha azonban nincs ilyen párnád, helyettesítheted egy felcsavart törülközővel is.

Jól beállított ülés

Érdemes kísérletezni a különböző üléspozíciókkal, így ugyanis könnyebben megtalálhatod a testmagasságodhoz legideálisabb és a gerincedet leginkább alátámasztó szöget. Az ülés előre és hátra, valamint fel és le is mozgathatod, illetve beállíthatod az ülés háttámlájának dőlésszögét is. Ügyelj arra, hogy a gerinced egyenesen álljon ülés közben, és a térded legyen kicsit lejjebb, mint a csípőd. A kormánytól pedig akkor vagy megfelelő távolságra, ha a könyöködet enyhén be kell hajlítanod.

Extra tippek

Képzeld azt, hogy a kormánykerék egy óra. A legtöbben úgy fogják a kormányt, hogy az egyik kezük 2 óránál, a másik pedig 10 óránál van. Próbáld ki inkább azt, hogy 3 és 9 órához teszed a kezeidet, így tehát nagyobb szöget zár be a két karod, és kisebb terhelést helyezel rájuk. A tükrök megfelelő beállításával pedig megakadályozhatod a nyak megerőltetését is.

Ülésfűtés

A meleg köztudottan csökkenti a fájdalmat, mégpedig azáltal, hogy csökkenti az erek összehúzódását. Az ülésfűtés elősegíti a hát véráramlásának fokozódását, ezáltal pedig ellazulnak a megfeszült izmok, valamint mérséklődik az izomgörcs és az ízületi merevség.

Egyes fűthető autósülések masszázsfunkcióval is rendelkeznek, amely még inkább enyhülést hozhat. Ne csüggedj azonban akkor sem, ha a te autódban nem ilyenek az ülések, ugyanis lehet kapni fűthető üléshuzatot is.

Kényelmes cipő

Bizonyos típusú lábbelik – például a flipflopok és a magas sarkú cipők – nemcsak akadályozhatnak a biztonságos vezetésben, de fokozott derékfájdalomhoz is vezethetnek. Megváltoztatják ugyanis az ülés közbeni testtartást. Vezetéshez a sportcipő – vagy más, jó tapadást biztosító cipő – a legjobb.

Fájdalomcsillapító kenőcs

A helyileg ható fájdalomcsillapítók – krémek, kenőcsök – is hatékonyan enyhíthetik a hátfájást vezetés közben. Ezek közül a legtöbb vény nélkül is kapható, ám súlyos vagy krónikus hátfájás estén erősebb, vényköteles szerre is szükség lehet. A jól bevált készítményből érdemes tartani egy tubusnyit az autó kesztyűtartójában, így mindig kéznél lesz.

Fájdalomcsillapító tapasz

Hosszú utakra a több órán át ható fájdalomcsillapító tapasz ideálisabb választás lehet, mint a csupán átmeneti enyhülést hozó kenőcs. Segít a véráramlás fokozásában és az izomfeszülés enyhítésében. Ezeket patikákban, drogériákban, de még a főbb autópályák mentén lévő pihenőhelyeken is beszerezheted.

Tempomat

A sebességszabályzó berendezés (tempomat) különösen jó szolgálatot tehet csúcsforgalomban vagy a kevésbé biztonságos, csúszós, kanyargós utakon. Ez az automatika segíthet csökkenteni a hátfájást, mégpedig azáltal, hogy lehetővé teszi a láb pihentetését, illetve helyzetének megváltoztatását.

Pihenők útközben

A terhelés csökkentése érdekében az egyik legjobb dolog, amit tehetsz, ha útközben gyakran megállaz pihenni. A séta, a jógapózok, a nyújtás és az átmozgatás csökkenti a merevséget és az izomfeszülést, mindez pedig segíthet mérsékelni a hátfájást, illetve megelőzni annak súlyosbodását.

Helyes testtartás

A görbe hát és az előreeső vállak az erek és az idegvégződések beszűkülését okozhatja a hátban és a nyakban. Ez ízületi merevséget, izomfájdalmat és izomfeszülést okozhat, illetve súlyosbíthatja a már esetlegesen fennálló panaszokat.

Megfelelő hidratáltság

A hidratáltság megőrzése egy hosszú vezetés közben komoly kihívást jelenthet. Ettől függetlenül az elegendő folyadék fogyasztása elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez, valamint a fájdalmas izomgörcsök – például a hátgörcsök – kockázatának csökkentéséhez. Éppen ezért az útra mindig csomagolj magadnak néhány palacknyi ásványvizet vagy alacsony cukortartalmú elektrolit italt. Amikor legközelebb pihenőt tartasz, ne felejts el inni!

