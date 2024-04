Változtatnak a jogosítványok megszerzésének feltételein

Könnyebbé tenné a nagyobb, vagy speciális járművekre vonatkozó jogosítványok megszerzését a kormány - idézi az Építési és Közlekedési Minisztérium tervezetét a hvg.hu.

Ebben azt javasolják, hogy B kategóriás vezetői engedéllyel, egyszerűsített módon megszerezhető legyen a C és CE kategóriás, vagyis a nagyobb vagy speciális járművekre érvényes jogosítvány is, rövidítve az ezekhez kapcsolódó képzési időt, valamint a költségeket. Emellett a korhatárokba is belenyúlnának, mert a jövőben a tanulók 18. életévük betöltése előtt letehetnék a C és CE kategóriás rutinvizsgát, és a D kategória 21 éves jelenlegi korhatára alól is felmentést adnának. Mindez a forgalmi vizsgákra nem vonatkozik, ott továbbra is maradnának a jelenlegi követelmények.