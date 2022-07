Nyaralásra ezeket mindenképpen vigyük magunkkal

A nyaralás tervezésénél gondoljunk arra is, hogy előfordulhatnak kisebb rosszullétek, sérülések az utazás és a távollét alatt. Dr. Kádár János, az Immunközpont főorvosa összegyűjtötte azokat a dolgokat, amelyeket érdemes betenni az úti patikába.

Védekezés a vérszívók ellen

Akár erdőben, akár vízparton tervezzük a nyaralást, mindkét helyszínen sok szúnyoggal találkozhatunk, ezért szúnyogriasztó mindenképp kerüljön a bőröndbe. Ne feledkezzünk meg a kullancsok elleni védekezésről sem, ugyanis nemcsak az erdőkben, hanem a parkokban, a játszótereken és a kertben is nagy a kullancsveszély. Az élősködő eltávolításához vigyünk magunkkal patikában kapható csipeszt is.

Naptej, szúnyogriasztó és sebtapasz mindenképpen kerüljön a bőröndbe! Fotó: 123rf

Gyomorpanaszok esetére

Más nemzetek konyhája, a strandbüfék kínálata, de sok esetben már az utazás okozta stressz is kiválthat kellemetlen emésztési panaszokat. Az ilyen helyzetekben jó, ha kéznél van savlekötő, görcsoldó és hasfogó készítmény. A panaszok megelőzésére már az utazás előtt is érdemes probiotikumkúrát tartani. Valakinél az idegen környezet székrekedést okozhat, ezért hashajtót is érdemes az úti patikába készíteni.

Tipp: Ha trópusi országba készülünk, érdemes gyógyszert felíratni az esetleges – bélbaktérium által okozott – súlyosabb fertőzések kezelésére. Az igazán óvatosak vigyenek magukkal egy-két kis zacskónyi patikában kapható sókeveréket.

Sérülések ellátása

Nem kell extrém sportokat űzni ahhoz, hogy a nyaralás alatt kisebb-nagyobb sérülésekre tegyünk szert. Elég egy óvatlan mozdulat, hogy megvágjuk magunkat, de akár egy új cipő is feltörheti a sarkunkat. Bőrfertőtlenítő spray, sebtapasz, gézlap és rugalmas pólya jól jöhet ilyen esetekben. Ügyeljünk a sérülések megelőzésére is, például a tengerparti nyaralásra készülők – különösen a köves, sziklás partszakaszokon – ne feledkezzenek meg a vízi cipő viseléséről.

Nátha és allergiás tünetek leküzdésére

Nyáron leginkább a légkondicionálók okozhatnak kellemetlen légúti betegségeket, torokfájás és náthás tünetek jelentkezhetnek. Ezek kezelésében nyálkahártya-lohasztó vagy tengervizes orrspray, torokfertőtlenítő cukorka, valamint láz- és fájdalomcsillapító segíthet. Allergiás tünetek – például váratlanul megjelenő kiütések – esetén pedig az antihisztamint tartalmazó készítmények tehetnek jó szolgálatot.

Krémek és gélek

Nyaralás alatt ügyeljünk a fényvédelemre, használjunk a bőrtípusunknak megfelelő naptejet! Jó, ha van nálunk a leégés tüneteit csillapító, bőrnyugtató és napozás utáni regeneráló krém is. Bizonyos készítmények segíthetnek bemelegíteni az izmokat – például egy túrázás előtt –, de ficam és zúzódás kezeléséhez is jól jöhetnek. De jó ötlet lehet a hűtőben tartani vagy hűtőtáskában magunkkal vinni jégzselét is, ami szükség esetén gyorsan lehűti a fájó vagy égő testrészt.

Fontos!

A rendszeresen szedett, vényköteles gyógyszereket ne felejtsük el időben felíratni!

Kérdezzünk rá, nem okoz-e valamelyik készítmény fényérzékenységet! Ha a gyógyszer cseréjére nincs mód, akkor kerülni kell a napsugárzást, de legalább fokozott óvatosság – például UV-szűrős ruházat viselése – ajánlott.

A napfény rontja a lupuszban szenvedők tüneteit. A betegeknek ezért minden esetben fokozottan ügyelniük kell a fényvédelemre!

Amennyire lehet, ügyeljünk a megelőzésre! Lábunkat a tengerben védjük cipővel, kerüljük a túlzott légkondihasználatot, a legmelegebb órákban pedig húzódjunk árnyékba!

Kirándulások, strandolás során ne feledkezzünk meg a rendszeres folyadékfogyasztásról és a napszúrás elleni védekezésről, fejfedő viseléséről sem!