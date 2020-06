A naptejhasználat leggyakoribb hibái

A megfelelő napvédő krém nemcsak a leégés ellen véd, hanem több kedvezőtlen bőrelváltozás ellen is védelmet nyújt. Ám mindez csak abban az esetben igaz, ha jól használjuk. De pontosan mire kell odafigyelni a naptej használatakor? A kérdésre Dr. Vincze Ildikó, az Anyajegyszűrő Központ főorvosa válaszol.

A bőrünk nem felejt, így nagyon fontos, hogy már gyermekkortól ügyeljünk a fényvédelemre. Ha valaki élete során többször leég, akkor a kedvezőtlen hatások összeadódnak, majd egy későbbi életkorban láthatóvá is válnak. Korai ráncosodás, máj- és öregségi foltok, egyenetlen bőrszín lehet ennek a következménye, de a legveszélyesebb szövődmény, a bőrdaganat kialakulásának kockázatát is megnöveljük így. Sokszor pedig azt hisszük, hogy a napvédő krém használata miatt védve vagyunk, ám az alábbiakra gyakran nem figyelünk.

Elfelejtünk néhány testrészt

Néha megesik, hogy a vállunk vagy lábunk egyes részeire nem jut naptej, vagy nem megfelelő mennyiségben. Erről azonban nem a krémezés során szerzünk tudomást, hanem csak utólag: a nap végén egy fura alakban leégett terület figyelmeztet a hiányosságunkra. Gyakran azonban nem csak egyes területek, hanem teljes testrészeink maradnak védelem nélkül: a kopaszodó, vagy nagyon rövidre nyírt hajú férfiak például nem gondolnak a fejbőr napvédelmére, de nőknél is fontos a haj választékának vonalát bekrémezni. A fülcimpa és a lábfej szintén sokszor elfelejtett terület - figyelmeztet a bőrgyógyász-kozmetológus.

Túl későn használjuk

A napvédő krémeknek a felvitelt követően átlagosan fél órára van szükségük ahhoz, hogy megfelelően ki tudják fejteni hatásukat. Ezért nem jó megoldás, ha valaki a strandra érkezve, vízbe csobbanás előtt sietve elkeni magán a fényvédőt. A legjobb, ha még indulás előtt, a lakásban alaposan eldolgozzuk a bőrön - ügyelve a gyakran elfeledett testrészekre is. Ezt a műveletet azonban ajánlott a strandon is megismételni néhányszor. A ruházattal ugyanis ledörzsölhetjük a krémet, illetve a vízálló terméket sem elég csak egyszer használni. A vízben töltött időtől és az izzadás mértékétől függően több alkalommal be kell kenni újra a bőrt.

Csak a strandon kenjük be magunkat

Fényvédelemre nemcsak a strandon, vízparton van szükségünk, hanem mindig, ha a szabadban tartózkodunk. Akkor is használjunk napvédő krémet, ha például sétálni vagy kirándulni indulunk!

Nem a bőrtípusunk szerint választunk

Hatféle bőrtípus létezik, Európában a 2-es és a 3-as a leggyakoribb. A 2-es bőrtípusú embereknek világosabb bőre van, könnyebben leégnek, míg a 3-as típusba tartozók inkább lebarnulnak. 30-as faktorszám alatti fényvédőt egyik bőrtípusnak sem javasolt használnia, de világosabb bőrűeknek és a gyerekeknek inkább az 50-es ajánlott. A faktorszám mellett fontos, hogy a naptej az UVA és az UVB sugarak ellen egyaránt védelmet nyújtson. Előbbi a ráncosodásért, a bőr öregedéséért felel, utóbbi a leégést okozza.

A naptejre bízunk mindent

Ha körültekintően, a fenti javaslatokat betartva használjuk a naptejet, akkor is bánjunk óvatosan a napon töltött idővel! 11 és 15 óra között senkinek sem javasolt a tűző napon tartózkodni. Erre az időre vonuljunk árnyékos helyre, de itt is kenjük be magunkat naptejjel, ugyanis még a lombok között átszűrődő napfényben is leéghetünk. Szemünk egészségét védjük jó minőségű, UV-szűrős napszemüveggel, fejünkön pedig viseljünk széles karimájú szalmakalapot. Különösen világos, érzékeny bőrűek számára ajánlott az UV-szűrős ruházat viselése a vízparton és szabadtéri programok során - tanácsolja a szakember.